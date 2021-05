Tabitha: ’Die eerste kraamweek was helemaal niet leuk’

Daar gingen we! Naar huis met z’n drieën na een succesvolle bevalling. Thuis aangekomen voelde ik me eigenlijk best goed. Ik dacht aan alle posts die ik voorbij had zien komen van huilende moeders met lekkende borsten en een soort vervreemde blik op hun gezicht en een baby in hun armen met het bijschrift: ’nobody said it would be this hard’. Ik kon mij daar totaal niet in vinden toen ik vrolijk onder de douche stond de dag na de bevalling. „Ik ben zo blij dat ik me gewoon goed voel Mau!” zei ik nog vol overtuiging.

Ontzwangeren

En toen brak de derde dag aan, de dag waar ik het een en ander over had gelezen. Ik lag ’s avonds in bed en voelde de paniek langzaam in me opkomen. De vermoeidheid en de pijn van borstvoeding geven, hormonen, ontzwangeren en simpelweg een moeder zijn, was een perfecte cocktail voor onzekerheid, paniek en angst.

Huilend aan de eettafel, met een partner die tot over zijn oren verliefd op zijn vrouw en dochter zat te glunderen, en ik... uit mijn mond kwamen de woorden: „Het is gewoon niet zoals ik me had voorgesteld.” Want wat had ik me voorgesteld? Ik had mezelf voorgesteld tot over mijn oren verliefd te zijn op een roze wolk. En dat ik - zoals iedereen elke dag een berichtje stuurde met ’GENIET ERVAN!’ - van de mooiste tijd, ’dé kraamtijd’, zou genieten. En elke keer als ik weer de woorden ’Roze wolk/Geniet ervan’ las, voelde ik me nog schuldiger.

Te hard

Misschien moest ik dit googelen! (Slecht idee!) Voor mijn gevoel had ik namelijk alle symptomen en klachten voor alles waar ik bang voor was. ’Dit zou toch de mooiste tijd moeten zijn? Waarom voel ik me niet zo?’, waren de vragen die ik mezelf stelde. Achteraf gezien was ik, zoals vaker, veel te hard voor mezelf en was het enige antwoord op die vragen dat ik lief voor mezelf moest zijn en enorm trots mocht zijn op mezelf.

Moeder worden is allesbehalve makkelijk en de eerste kraamweek was voor mij helemaal niet leuk en ’geniet ervan’. Ik vind het belangrijk dit te delen... Want toen ik huilend in de babykamer zat en de moed mij de schoenen was ingezakt, waren er heel veel sterke, lieve vrouwen die mij lieten weten dat het oké was dat ik me zo voelde en dat het er allemaal bij hoorde en dat dit weer over zou gaan. En gelukkig voelde ik me langzaam beter en kan ik nu genieten van alles (ook niet altijd!)

Luisterend oor

Maar niet iedereen heeft iemand om te bellen en niet bij iedereen gaat dit gevoel over en ’wordt het beter’. Ik denk dat ik een beetje heb gevoeld hoe een postnatale depressie zou kunnen voelen en het is allesbehalve een roze wolk en genieten. Ik deel dit voor de mamma die dit nodig heeft. Ik deel dit voor de persoon die net heeft gehoord dat een naaste bevallen is. Vraag een mamma hoe het gaat en bied een knuffel, een schouder of een luisterend oor aan, she might need it more than you realize.