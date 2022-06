Column 36: ’Patrick was krankzinnig knap, maar dit was foute boel’

„Ik ben dit weekend met verlof”, vertelde Patrick nadat onze drankjes werden geserveerd. ’Verlof? Lekker even vrij van je werk?’, vroeg ik naïef. Maar de beste man bleek een paar dagen ’buiten’ de inrichting te zijn waar hij het grootste gedeelte van zijn tijd doorbracht. *slik* ’Ik ben onder behandeling bij een psych en word op allerlei vlakken begeleid en gecoacht. Ik ben vanaf mijn zevende tot mijn dertiende mishandeld door mijn vader en heb mijn laatste twee exen allebei fysiek wat aangedaan. Het ging zo ver dat de politie erbij moest komen en ik nu dus niet meer in mijn eigen huis woon. Ik zeg het je maar meteen eerlijk, dan weet je wat voor vlees je in de kuip hebt.’ Ik houd best van een beetje buiten de lijntjes kleuren, maar dit gaf grensoverschrijdend gedrag weer een nieuwe dimensie.

Foute boel

’Ren voor je leven!’, ging het door mijn hoofd, maar in werkelijkheid bleef ik zo kalm mogelijk. Patrick was krankzinnig knap (gevalletje: hot fellon Jeremy Meeks), maar dit was foute boel. Over zijn mooie ogen verscheen langzaam een zwart balkje. Ik kon mijn woorden maar beter zorgvuldig kiezen. Iets te hard en ik zou ter plekke een pak rammel krijgen. Iets te soft en ik zou niet meer van hem af komen. Met deze vent wilde je geen fittie. Bizar overigens dat hij over de app zo normaal leek. Ik dacht sinds de Tinder Swindler meer op mijn hoede te zijn, maar had mezelf weer eens in de nesten gewerkt. Hoe kon ik dat gestreepte gevangenispakje gemist hebben op Tinder?

’Wat heftig om te horen. Maar ik ben blij dat je het met me deelt’, zei ik op mijn alleraardigst. Hoe ging ik in vredesnaam dit kennismakingsuurtje volmaken?!? In het gesprek dat volgde probeerde ik zowel begripvol als afstandelijk te zijn. Nu is mijn eigen grenzen aangeven helaas niet mijn sterkste punt, waarvan akte met de einzelgänger en de oude Tinderliefde. Maar hier een steekje laten vallen en ik zou zelf zomaar gestoken kunnen worden.

Gek, gekker, gekst

Ik heb altijd bedacht dat als ik in een bepaalde situatie, ergens op straat een gekkie tegenover me zou krijgen (stel je loopt in het donker langs het park en wordt lastig gevallen) dat mijn tactiek dan zou zijn om zelf nóg gekker te gaan doen in de hoop de ander af te schrikken. En al was het klaarlichte dag en had ik enkel een gesprek met deze maniak, ik besloot dat de tactiek ook nu geen slechte zet was en deed zelf maar wat duiten in het zakje. Ik vertelde over mijn doorgedraaide ex die bijna een jaar nadat het uit was nog doodleuk op mijn stoep stond en deelde mijn aller slechtste eigenschappen om Patrick maar extra af te stoten. If you can’t beat them, join them.

Straatverbod en verkrachtingszaak

Zonder succes helaas, hij voelde zich alleen maar nog meer op zijn plek, stoomde door met geschifte updates uit vorige relaties en legde zowaar zijn hele strafblad onder mijn neus. Hij had een straatverbod voor allebei zijn exen en mocht zijn zoontje van een half jaar niet zonder toezicht zien. Daarnaast liep er een verkrachtingszaak tegen hem, waarvoor hij over twee weken moest voorkomen. Met klapperende oren hoorde ik alles aan. Hoe konden idioten als Patrick zo maar toegang hebben tot al die dating apps en daar ongestraft hun boevenpad vervolgen? Iedereen staat tegenwoordig met een dik filter op z’n datingprofiel, maar voor deze zware jongenskenmerken was kennelijk nog geen filter of misdaadradar bedacht. Dat is toch crimineel?!

Voor de duvel wel bang

Nadat ik mijn cola op had, verzamelde ik al mijn moed bij elkaar en zei: ’Pat, ik vind het heel heftig dat je dit allemaal doormaakt, maar ik hoop dat je snapt dat ik hier nu geen ruimte voor heb.’ ’Zeker gezien mijn situatie’, dikte ik nog even aan. Al was er aan mijn kant werkelijk geen wolkje aan de lucht. ’Ik moet ook nog wat werk afronden, dus ik ga.’ Ik betaalde de drankjes (dit was niet het moment om gierig te zijn, een gekkie als deze wil je niets verschuldigd zijn) en nam de benen. Ik durfde hem niet te blokkeren, als de dood dat ik zijn duivelse kant zou triggeren. Volledig onthutst en ontmoedigd kwam ik even later thuis. Als je dacht dat je issues had... deze malloot had er meer dan welk magazine dan ook en ik was niet van plan zijn volgende slachtoffer te worden. In mijn gedachten sprak ik het vonnis van zijn derde straatverbod uit; geen halfgare inbreker in mijn straat of in mijn hoofd. Misschien is het tijd dat ik eens met (dating)verlof ga. Maar allereerst maar hopen dat Patricks enkelband het niet redt tot mijn wijk.