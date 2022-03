Zat jij tijdens je zwangerschap op een roze wolk?

Onderzoek

Voor sommige vrouwen wordt de roze wolk tijdens hun zwangerschap verstoord door aanhoudende misselijkheid. Sommige vrouwen hebben niet alleen last van van de welbekende ochtendmisselijkheid, maar voelen zich de hele dag door ziek en moeten veel overgeven. Tussen de 70% en de 85% van vrouwen heeft hier in de eerste drie maanden van de zwangerschap last van, volgens het Alrijne ziekenhuis. Bij veel vrouwen verdwijnen de klachten naarmate de zwangerschap vordert.

Zwangerschapskwaaltjes

Bij een zwangerschap komen dikwijls ook andere symptomen kijken, zoals buikpijn, gevoelige borsten of bloedverlies. Voor Ouwerkerk was het met name de misselijkheid die het voor haar moeilijk maakte om haar zwangerschap goed door te komen. „Ik ben twee keer negen maanden ziek geweest, alleen maar overgeven”, vertelt ze in de nieuwste VROUW Glossy. Door die misselijkheid was er bij haar totaal geen sprake van een roze wolk tijdens haar zwangerschap. „De roze wolk waar andere vrouwen op zitten had ik bepaald niet. Ik dacht alleen maar: hou je bek!” Ouwerkerk vertelt ook over de mentale tol die haar zwangerschap eiste. „Als je alleen maar ziek en misselijk bent, doet dat mentaal iets met je. Hoe moet je dan je zwangerschap leuk vinden?”

Fluitend zwanger

Maar, zwanger zijn hoeft natuurlijk niet vervelend te zijn. Sommige vrouwen komen de negen maanden fluitend door. En weer andere vrouwen hebben wel degelijk kwaaltjes, maar ervaren de zwangerschap alsnog als iets heel moois en positiefs. Het is dus heel persoonlijk.

Reacties

Sango vertelt ontzettend last te hebben van haar zwangerschapskwaaltjes. Vooral de pijn in haar borsten zit haar in de weg.

Elise kan niet begrijpen hoe sommige vrouwen hun zwangerschap doormaken zonder zwangerschapskwaaltjes.

Voor Josephine was haar zwangerschap de mooiste periode van haar leven. Ze had een fijne zwangerschap en zat op een roze wolk.

Praat mee

