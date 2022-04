Hoezo moeten 60-plussers een fietshelm op? Het is leeftijdsdiscriminatie!

„Het aantal fietsdoden met een E-bike is volgens het CBS sinds 2020 lichtjes gestegen. Directeur van het Instituut Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Martin Damen adviseert het kabinet om fietshelmen te verplichten. Prima, dat zeg ik. Het is een effectieve en goedkope manier om heel veel leed te besparen. Er zijn genoeg landen waar het dragen van een helm op de fiets net zo ingeburgerd is als het dragen van een veiligheidsriem in de auto. Dus waarom niet? Maar nee. Zo werkt dat dus niet in Nederland. Kom niet aan de Nederlander en zijn fietsje! Ga hen vooral niet verplichten tot het dragen van een helmpje!

Al die jongeren die elke dag heen en weer door weer en wind met ware doodsverachting door het verkeer heen laveren onderweg naar school op hun E-bike kunnen we toch niet verplichten om een fietshelm te gaan dragen? Dan ben je toch meteen de loser van het schoolplein? Dan vraag je als ouder er toch om dat je kind gepest gaat worden? Dan breng je voortaan toch je kind met de auto naar school?

Al die mensen die lekker op de fiets naar het werk gaan? Onze nationale trots. Tulpen. Klompen. Fietsende Nederlanders. Met een rood aangelopen gezicht van inspanning, blakend van gezondheid hun fietsen parkerend in de daarvoor bedoelde rekken bij hun kantoor? Daar kan je toch verplicht geen helm op laten plaatsen? Voor je het weet staat dat hele Malieveld weer vol met boze Nederlanders. Loopt het verkeer op de A2 vast, worden er weer gezaghebbers met de dood bedreigd en woedend koffiegedronken op het Museumplein.

Rem erop!

Nee. Weet je wat we doen? We gaan het kabinet adviseren mensen van boven de zestig, verplicht zo’n ding op hun knar te plaatsen. Die vinden dat vast niet erg. Want die zijn al oud. En halfdood. Die vinden het helemaal niet erg om voor lul rond te fietsen. Vanaf je vijfenvijftigste schijn je, volgens Martin Damen, problemen met je evenwicht te gaan krijgen dus dan is zo’n helmpje best handig als je omkukelt in het verkeer. Stigmatiserend? Ik ben bijna vierenvijftig.

Als ik, of een van mijn vrienden problemen heeft met zijn of haar evenwicht, komt dat bijna altijd vanwege overmatige drankinname en dan laten we die fiets lekker staan. We bestellen een taxi of strompelen naar huis. Zo verstandig zijn wij wel. Het lijkt mij dat iemand met evenwichtsproblemen sowieso niet op de fiets stapt. Mensen van boven de zestig verplicht een helm op? Oh nu snap ik het. Dat is superhandig voor andere weggebruikers. Dan zie je in één oogopslag dat er weer zo’n oma of opa (dor hout) op de fiets aankomt dus dan is het oppassen geblazen. Gas loslaten! Rem erop!

Leeftijdsdiscriminatie

Volgens mijn bronnen is de verkoop van E-bikes, met name onder jongeren, enorm gestegen sinds de coronapandemie aanbrak. Waarom adviseert men dan dat zestig plussers voortaan een helm op moeten zetten? Want die kunnen zelf niet meer nadenken? Zijn een gevaar in het verkeer? De meeste zestig-plussers die ik ken die regelmatig fietsen zijn hartstikke fit, werken nog of doen vrijwilligerswerk. Kortom ze staan nog volop in het leven. Ik ken geen enkele oudere die nog op de fiets kruipt als hij of zij daar niet meer toe in staat is. Leeftijdsdiscriminatie! Dat is het. Meer niet.

Volgens mij is een fietshelm bedoeld om de verkeersveiligheid te bevorderen. Dus. Of iedereen verplicht aan de helm, of niemand. Niet dat halfslachtige Nederlandse gedoe a.u.b.”