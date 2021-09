’Het kan echt: rouw en geluk naast elkaar ervaren’

Lastig

„Ik heb ze in de loop der jaren diverse keren geïnterviewd; vrouwen die midden in de diepe rouw verliefd werden op de broer van hun overleden partner. Of op zijn beste vriend. Of op een collega die een luisterend oor bood. Ik leerde van die vrouwen dat rouw en geluk naast elkaar kunnen bestaan. Dat wist ik niet en nog steeds vind ik dat ergens best lastig te voelen. Als ik er alleen al aan denk dat ik mijn vriend voorgoed zou moeten missen, breekt mijn hart in duizend stukjes.”

Oprecht geluk

„Dat ik er in mijn hoofd niet aan wil, wil niet zeggen dat het niet kan. Zoiets weet je pas als het je overkomt. Aan ouders die een kind hebben verloren, vraag ik altijd of ze weer momenten van oprecht geluk ervaren en vrijwel altijd is dat antwoord volmondig: ’Ja!’ Er is wel een fikse glans van het leven af, maar ze ervaren nog net zoveel blijdschap als ze de armen van hun andere kind om hun nek voelen als jij en ik – om een voorbeeld te noemen. Ik kan me daar niets bij voorstellen. Gelukkig maar, zou ik zeggen.”

Lichtelijk creepy

„Ik neem het op ratio aan, zij kunnen het weten: rouw en geluk gaan samen. Dat laat Edwin Spee ook weer zien. Mensen die hem met zijn nieuwe liefde hebben zien lopen, mailden de redactie van RTL Boulevard sensatiebelust. Moet je je voorstellen, dat je dat doet. Dat je dan opgewonden achter je toetsenbord kruipt en je bevindingen doorbrieft, want ’wie weet komt het dan die avond wel in de uitzending’. Ik vind dat toch wel lichtelijk creepy.”

Handleiding rouw

„Dat je weer liefde voor een ander voelt, wil niet zeggen dat je de liefde voor een overledene ineens kwijt bent. Wij mensen zijn er niet voor gemaakt alleen en in eenzaamheid te leven. We hebben vrijwel allemaal die arm om ons heen nodig, in een periode van heftig verdriet zelfs meer dan ooit. Hoe erg is het dan dat je die arm en die liefde weer toelaat in je leven? Staat er ergens een afgekaderde periode van rouw in een handleiding aangegeven ofzo?”

Dood in bed

„Met een beetje geluk ben je hier een fraaie 80 jaar op aarde. Daarvan kun je jarenlang gehuld in zwarte lappen depressief ronddwalen om de buitenwereld te laten zien hoe erg je lijdt. Je kunt ook leven en dat wat op je pad komt aanpakken.

Ik interviewde ooit een man die zijn vrouw op zeer jonge leeftijd verloor. Zijn zoontje, in de kleuterleeftijd nog, had haar op een ochtend in een weekend dood in bed aangetroffen.”

Snikkend

„Het was drie maanden voor ons interview gebeurd en terwijl deze man zijn verhaal deed, brak hij volledig. Snikkend, zoals kleine kinderen dat vanuit hun tenen kunnen doen, vertelde hij over die dag en over de dagen erna. ’Sorry dat ik zo huil’, verontschuldigde hij zich. ’Dit is voor het eerst dat ik het hele verhaal vertel, het moet er blijkbaar uit.’ Het is zo’n interview dat me altijd is bijgebleven.”

Tastbaar verdriet

„Het verdriet in dat huis was bijna tastbaar. Die man die daar brak en dat lege huis zonder moeder voor die kleine kinderen. Het ging door merg en been. Dit kwam nooit meer goed, zo wist ik zeker toen ik weer buiten stond. Een tijdje later zocht ik hem op social media op en zag ik een recent geplaatste foto van hem en een vrouw. Hij lachte, iets wat ik hem die dag geen seconde had zien doen. Opnieuw kwamen bij mij de tranen. Kijk hem het geluk weer gevonden hebben. Iets mooiers bestaat er toch niet?”