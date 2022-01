Amudra eet doordeweeks niks: ’En toch ervaar ik geen hongergevoel’

„Leven met nauwelijks iets te eten? Ik kon me er veertien jaar geleden niets bij voorstellen toen ik via een kennis hoorde over een vrouw die leefde als breatharian. Zij voedde zich met prana, de allesomvattende levensenergie om ons heen. Daar ging mijn verstand fel tegenin. Ik had een eigen voedingspraktijk, wist alles voeding en vitaminen. Dit strookte niet met wat ik ooit had geleerd. En alles wat ik erover las, had te maken met religie en verlichting. Niets voor mij.

Door de jaren heen experimenteerde ik wel met voeding. Ik ging van alleseter naar vegetariër, daarna werd ik fruitariër en ik leefde een periode op alleen maar sappen. Ik vond het interessant om te zien hoe mijn lichaam daarop reageerde. Ik ontwikkelde allerlei intoleranties naar voedsel. Nee, dat zag ik niet als een teken om weer meer te gaan eten, maar juist als hét teken om me in een leven als breatharian te verdiepen.

Innerlijke rust

Ik heb het eten stapje voor stapje afgebouwd. Tegenwoordig eet ik doordeweeks niks en toch ervaar ik geen hongergevoel. Ik heb nooit een suikerdip en sta altijd op met energie voor tien. Doordat ik nooit met eten bezig ben, ervaar ik veel kracht en innerlijke rust. Drinken doe ik nog wel: een goede kop koffie per dag en wat thee. Niet tegen de dorst, maar als rustmomenten om van te genieten.

Gezelligheid

Mijn familie begreep het niet meteen en was bezorgd, zeker toen ik in het begin kilo’s afviel. Het is ook moeilijk te bevatten. Vrienden vonden het raar om voor mijn neus te lunchen of dineren als ik niks nam. Daarom eet ik in de weekenden voor de gezelligheid weleens wat mee. Maar dat merk ik direct aan mijn lijf: ik heb daarna veel meer nachtrust nodig.

Deze levensstijl is zeker niet voor iedereen. Je moet gezond zijn, er 100 procent in geloven en het niet zien als een of ander dieet. Ik zou ook nooit adviseren om zomaar te stoppen of minderen met eten zonder begeleiding. Dat is levensgevaarlijk!”

