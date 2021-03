Voorspelt VROUW-astroloog de verkiezingsuitslag?

VVD

Staven Koning. De heer in het duister. Wantrouwen. Duidelijk, Mark Rutte raakt het vertrouwen van zijn kiezers kwijt. De VVD kan rekenen op een fors verlies.

PVV

Bokalen Ridder. De handdruk. Een zeer goed voorteken voor Geert Wilders. Hij straalt uit dat hij tegen alle hindernissen is opgewassen. Men gelooft erin dat hij met oplossingen zal komen. PVV zal zetels winnen.

CDA

De Zon en de dolfijnen. Wopke Hoekstra doet het niet verkeerd. Volgens de tarotkaarten straalt hij uit naar het volk dat hij bereid is veel te geven. Men denkt zowel financieel als maatschappelijk wijzer te worden van deze partij. CDA gaat er in zetels op vooruit.

D66

De Dood. De vlinder die staat voor verandering. Vaak gaat de Dood gepaard met het afsluiten van het oude en het begin van iets nieuws. Voor velen is Sigrid Kaag een frisse wind, anderen zien haar liever gaan. Met de Dood kan het vriezen of dooien, óf er is sprake van een goede nieuwe start, of het is einde verhaal. Ik gok op het eerste, Kaag harkt extra zetels binnen.

GL

De Keizer. De heer op een sokkel met zijn horloge in de hand. Jesse Klaver stelt zich weinig flexibel op. Het klokje staat voor stiptheid, soms zelfs op een wat overdreven manier. Hoewel het goed is om op je strepen te staan, maakt de manier waarop Klaver dit doet hem kennelijk toch minder populair. GroenLinks verliest zetels.

SP

Staven Ridder. De vrijgezel aan de bar. Lilian Marijnissen komt weliswaar enthousiast over, maar desondanks wordt er kennelijk niet geloofd dat ze haar plannen waar kan maken. Het blijft vooral ’wishfull thinking’ volgens het volk. Daarbij is ze volgens velen niet opgewassen tegen onverwachte veranderingen. Dat maakt haar minder populair bij de kiezer. De SP verliest zetels.

PvdA

De Dwaas. Lilianne Ploumen maakt wel duidelijk wat ze wil, maar komt desondanks niet heel sterk of zeker over bij de kiezer. Het kan nog alle kanten op met haar, denkt men. Veel mensen staan er wel voor open om haar het voordeel van de twijfel te geven, dus voor de PvdA: een kleine winst.

FvD

De Hiërofant. De jurist. Thierry Baudet komt op het volk over als iemand die weet wat hij wil en doet wat hij zegt. Daarbij staat de Hiërofant voor een traditioneel leven, wat ik hier in verband breng met de vrijheid die we gewend zijn en waar FvD voor staat. Thierry haalt met deze houding absoluut extra zetels binnen.

„Op basis van deze kaartlegging staan PVV en FvD er met het oog op de winst aan zetels het beste voor. De kiezer kiest dus overwegend rechts. Maar... dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat deze partijen ook zullen gaan regeren. VVD zal wel zetels verliezen, maar waarschijnlijk niet voldoende om van de troon gestoten te worden.

Ik denk dat we ons moeten voorbereiden op kabinet Rutte 4. In dat geval zullen ook CDA en D66 weer betrokken worden bij de regering.

Maar... omdat ik voor de PVV de handdruk heb getrokken en de Hiërofant voor FvD die normaliter ook staat voor nieuwe samenwerkingsverbanden, vermoed ik dat ook zij meer te vertellen zullen krijgen.

Let wel: een algemene tarotvoorspelling is niet te vergelijken met een persoonlijk tarotconsult en dient dan ook niet al te serieus te worden genomen.

Het wordt spannend, laten we het daarop houden. Al is het alleen al om de ongeldig verklaarde stembiljetten. Wat gaat daarmee gebeuren?