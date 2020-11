Weekhoroscoop 47

Ram

Liefde: Je trekt meer naar je partner toe en wilt graag meer tijd met hem of haar doorbrengen. Het liefst ook zonder anderen erbij. Gewoon even een weekje rustig samenzijn.

Financiën: Hoewel de sterren gunstig staan om geld te investeren in een nieuw project is het ook belangrijk om eerst de nog eventuele openstaande rekeningen te betalen. Maak hiervan nu je prioriteit.

Werk: Waar het meestal niet verstandig is om te hard van stapel te lopen is dit het deze keer wel. Hoe eerder je je werkzaamheden hebt afgerond, hoe eerder je weer tijd hebt voor jezelf. En dat is hard nodig!

Persoonlijk: Zoek de rust in jezelf en niet in anderen of in je omgeving. Het is nu vooral belangrijk dat je zelf dat rustpunt kunt creëren. Te beginnen in je eigen hoofd.

Stier

Liefde: Focus je niet alleen op je partner, hij of zij heeft het momenteel ontzettend druk waardoor je misschien teleurgesteld kunt raken als hij of zij niet aan je verwachtingen kan voldoen. Wat je ook doet, vat het vooral niet persoonlijk op!

Financiën: Volg je eigen intuïtie en laat je niet beïnvloeden door anderen. Al is een ander nog zo enthousiast, als iets voor jou niet goed voelt is het verstandig om het niet te doen.

Werk: De kans op een contract wordt steeds groter. Voor het einde van het jaar heb jij een nieuwe overeenkomst getekend, misschien zelfs al deze week!

Persoonlijk: Blijf vooral in het hier en nu zonder zelf allerlei scenario’s te bedenken over de toekomst. Negen van de tien keer loopt het toch helemaal anders en heb je je zorgen gemaakt om niets.

Tweelingen

Liefde: Ook je geliefde heeft zijn of haar plus en minpuntjes. Deze week zal je partner op bepaalde vlakken niet geheel aan je wensen of eisen voldoen, maar ja. Voldoe jij altijd aan die van hem of haar?

Financiën: Vragen staat vrij. Wat het ook is dat je graag wilt, als je niets vraagt gebeurt er zeker niets. Er is niets mis met netjes een verzoek indienen.

Werk: Er is niets zo fijn als met plezier naar je werk gaan. Alles wat je met liefde doet gaat je vele malen beter af dan wanneer je de dingen met tegenzin doet.

Persoonlijk: Het is een goede week voor een nieuw begin. Op elk gebied! Als je al plannen had in die richting is nu het moment om de eerste stappen te zetten.

Kreeft

Liefde: Het kan geen kwaad om af en toe even aan de rem te trekken. Vooral wanneer je zelf op het punt van doordraven staat kun je erger voorkomen door even pas op de plaats te doen of gewoon even weg te lopen.

Financiën: Met het oog op financiële vooruitgang zijn er meer mogelijkheden dan je denkt. Weet je zeker dat je elke optie al hebt bekeken en overdacht? Geef je ogen én je creativiteit goed de kost.

Werk: Je vooral bemoeien met je eigen zaken levert je niet alleen meer rust op, maar ook meer respect van je collega’s.

Persoonlijk: Voor je verder gaat op de ingeslagen weg is het verstandig om je af te vragen of je je echt op het juiste pad bevindt. Je kunt nu nog terug.

Leeuw

Liefde: Wanneer heb je je partner voor het laatste een lief compliment gegeven? Of extra aandacht? Juist als je geliefde in een wat onzekere bui is kan dit zijn of haar dag helemaal goed maken en gunstiger stemmen over jullie gezamenlijke toekomst.

Financiën: Dit is een goed moment om jezelf af te vragen of je voor geld gaat of voor geluk. Soms blijkt geluk namelijk toch ergens anders in te zitten dan in (meer) geld. Hoe sta jij hierin, Leeuw?

Werk: Een project dat je eerder wegens omstandigheden moest laten liggen, kun je nu weer oppakken en er ook nog daadwerkelijk succes mee boeken!

Persoonlijk: Doe eens iets heel anders dan dat je normaal altijd doet. Hiermee daag je jezelf uit en houd jezelf scherp.

Maagd

Liefde: Waar je aan het begin van de week nog last kunt hebben van onzekere buien, ebben deze tegen het weekend gelukkig weer weg en wordt het toch nog gezellig en vooral romantisch.

Financiën: Tijd om de puntjes op de i te zetten met het oog op je financiële administratie, plannen én doelstellingen. Orde, overzicht en meer duidelijkheid vergroten je succes op dit gebied.

Werk: Als er al sprake was van ongemakkelijke gesprekken of spannende onderhandelingen, komen deze nu tot een einde. Als puntje bij paaltje komt blijkt iedereen het meer met elkaar eens te zijn dan gedacht.

Persoonlijk: Vertrouw je iets of iemand niet helemaal? Zin of haar ware bedoelingen worden snel duidelijk zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen. Nog even geduld en de aap komt uit de mouw, positief of negatief.

Weegschaal

Liefde: Wanneer je een teleurstellende ontdekking doet over iemand die je goed kent, blijkt je partner je steun en toeverlaat bij wie je heerlijk je ei kwijt kunt of zelfs even kunt uithuilen.

Financiën: Dit is een goed moment om een plan te maken voor het komende jaar. Waar sta je over twaalf maanden en hoe ga je dit bewerkstelligen? Maak een moodboard ter inspiratie en motivatie.

Werk: Hoewel je deze week één van je doelstellingen kunt behalen is het verstandig om dit niet aan de grote klok te hangen. Rond de zaak in alle rust af om je vervolgens in stilte te storten op je volgende doel dat mogelijk een nog groter succes wordt.

Persoonlijk: Chaotisch handelen is mens-eigen. De boog kan nu eenmaal niet altijd strak gespannen zijn. Schep in elk geval orde op één gebied.

Schorpioen

Liefde: Sommige dingen die je rooskleurig inziet blijken in werkelijkheid toch meer voeten in de aarde te hebben. Toch valt er middels een goed gesprek meer mogelijk dan je denkt, zeker wanneer jullie allebei bereid zijn tot compromissen.

Financiën: Na een poosje zuinig aan doen durf je nu weer wat meer geld te investeren in projecten die mettertijd juist geld zullen opleveren. Soms is het nodig om eerst geld uit te geven voor je er iets mee kunt verdienen.

Werk: Wat je kunt dromen kun je ook doen en dit geldt ook voor jou. Binnen nu en twee weken kun je nieuwe kansen creëren voor jezelf. Het resultaat hiervan zal nog even op zich laten wachten, maar dat is slechts een kwestie van tijd.

Persoonlijk: Je kunt beter invloed uitoefenen op dingen waar je je zorgen over maakt dan je zorgen maken over dingen waar je geen invloed op hebt.

Boogschutter

Liefde: Je geliefde blijkt lastig te overtuigen. Je zult je helaas neer moeten leggen bij het feit dat jij en je partner het over bepaalde dingen echt niet eens zijn. Jullie zullen óf een gulden middenwegmoeten kiezen óf gewoon allebei je eigen ding doen.

Financiën: Hoewel dit niet de meest winstgevende week van het jaar is, is dit wel een goede periode om alvast nieuwe lijntjes uit te gooien of contacten te leggen. Met de juiste connecties kom je ook een heel eind!

Werk: Het is een mooie week om iets meer van jezelf te laten zien. Zeker wanneer je vaker met elkaar te maken hebt hoeft niet alles altijd en alleen maar in een zakelijke context te staan.

Persoonlijk: De beste ideeën ontstaan wanneer je er het minst over nadenkt. Hoe meer je creativiteit forceert, hoe langer het wegblijft.

Steenbok

Liefde: Waar is hier de nooduitgang? Het zou zomaar kunnen gebeuren dat een woordenwisseling enorm uit de hand loopt en je direct een keuze moet maken tussen je excuses aanbieden óf zo snel mogelijk elders stoom afblazen.

Financiën: Het is goed om je grenzen te verleggen maar niet zonder anderen én jezelf duidelijke grenzen aan te geven. Ken je kracht, maar ook je zwaktes en… je budget!

Werk: Dit is een fantastische week voor oude én nieuwe samenwerkingsverbanden. Ook online worden de dingen nu makkelijker opgepakt. Heb je behoefte aan meer positieve aandacht? Gooi er een opvallende tweet uit of maak een creatieve online advertentie.

Persoonlijk: Als je zelf geen vertrouwen hebt in je eigen kunnen, hoe kunnen anderen het dan hebben? Kijk naar wat er tot nu toe is bereikt; je hebt meer dingen wel goed gedaan dan niet.

Waterman

Liefde: Een spannende verleiding komt op je pad. Wat ga je hiermee doen? Vraag je af hoe jij het zou vinden als je geliefde bepaalde dingen wel of niet zo doen en neem op basis hiervan je beslissing.

Financiën: Geduld is een schone zaak en al helemaal waar het grote uitgaven betreft. Nu is beslist niet het goede moment om je geld te laten rollen. Ook niet voor een goed doel of een investering voor de langere termijn. Gewoon. Niet.

Werk: Ondanks het misschien wat rustig is, doe je er verstandig aan om alvast wat op voor te werken zodat je straks wanneer het drukker wordt wat meer lucht hebt. Het kan sowieso geen kwaad om bepaalde dingen wat eerder af te maken, goed voor je reputatie!

Persoonlijk: Het werkelijke geluk is altijd meer binnen handbereik dan je denkt maar je merkt het pas als het er niet meer is. Kijk eens goed om je heen om te beseffen wat je direct zou missen als je het niet meer had.

Vissen

Liefde: Zit je weer te graven in de psyche van je lief? Laat dat Vis, je hebt echt niet altijd gelijk. Soms heeft je partner ook zo zijn of haar eigen gedachten en gevoelens en ook nog zijn of haar eigen redenen hiervoor. Geef je geliefde gerust even de ruimte om de dingen voor zichzelf op een rijtje te zetten.

Financiën: Een stressvolle periode is te verwachten. Meer kosten, minder inkomsten, onverwachte uitgaven, maar... gelukkig ook het creatieve denkvermogen om hier een passende oplossing voor te verzinnen. Komt goed!

Werk: Denk goed na voor je er iets uitflapt. Sommige dingen kunnen bij je collega’s net de gevoelige snaar raken die je eigenlijk wilde vermijden. En dan, je mailbox! Wees gerust selectief, niet alles hoeft ook echt te worden beantwoord.

Persoonlijk: Net als dat er geen vis zonder graten is, bestaat er ook geen mens zonder gebreken. Accepteer jezelf én anderen inclusief alles wat er bij hoort. En wat niet.