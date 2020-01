’Het bezitten van een pedohandboek is net zo kwalijk’

Er zijn veel dingen in de wereld waarvan ik werkelijk geen klap begrijp. En een daarvan is het pedohandboek. Als Marcel Jeninga, voorzitter van de Stichting Strijd Tegen Misbruik, er gisteren niet bij Kamerlid Jeroen van Wijngaarden (VVD) op had aangedrongen, was het op de politieke agenda waarschijnlijk nog altijd geen heet hangijzer geweest. Jeninga - zijn oudste dochter werd tot haar derde jaar stelselmatig misbruikt door de buurman - wil dat het bezitten van het pedohandboek hetzelfde bestraft wordt als het bezitten van kinderporno. Daarvoor staat een gevangenisstraf van vier jaar en een geldboete van 83.000 euro.

Bekijk ook: Het misbruik heeft nog altijd een enorme impact op het gezin Jeninga

Veilige prooien

De man heeft groot gelijk. Het pedohandboek is een duizend pagina’s tellende gebruiksaanwijzing voor kindermisbruik. Het geeft antwoorden op vragen als: ’Hoe benader je een kind?’ en ’Hoe wis je digitale sporen of fysieke sporen als DNA?’. Kort samengevat maakt het boek kindermisbruik een stukje eenvoudiger. Gemak dient de mens immers, niet? Baby’s zijn veilige prooien, meldt het boek. Een stuk veiliger dan peuters en kleuters in elk geval; die zijn niet zo goed in het bewaren van geheimen, zo wordt gewaarschuwd.

En alsof het allemaal niet misselijkmakend genoeg is, lees je er ook tot in detail hoe je zonder lichaamsdelen te beschadigen een baby kunt penetreren. Laten we vooral niet denken dat dit laatste in het voordeel van de baby zou moeten werken. Nee, dat is natuurlijk alleen opdat de pedoseksueel (niet te verwarren met de pedofiel, die de verlangens wel heeft, maar ze niet uitvoert!) niet gepakt wordt.

Nederland United

Mocht er een landelijke poll komen over het wel/niet verbieden van dit handboek, denk (hoop!) ik dat er niet snel nog eens zo eensgezind op een vraagstuk gereageerd zal worden. Nederland United! Want hier kun je als weldenkend mens maar één ding van vinden, toch? Tenzij je het document graag voor eigen doeleinden uitgeprint in de boekenkast wil hebben staan.

Het bezit en/of de verspreiding van het boek is op dit moment niet strafbaar. In mei vorig jaar sprak minister Ferd Grapperhaus (justitie) er nog wel zijn afgrijzen over uit, maar hij liet ook weten dat het niet over de grens van de wet ging. Inmiddels is er met VVD, CDA en PvdA een Kamermeerderheid voor een verbod en zal, net als in het Verenigd Koninkrijk drie jaar geleden, de wet hopelijk worden aangepast. Iedere dag dat daarmee gewacht wordt, is er in mijn ogen eentje teveel.

Verwoest kinderleven

Met zoiets afschuwelijks als een pedohandboek mogen we nooit lichtzinnig omgaan. Het boek is de start van een verwoest kinderleven. Kinderen hebben recht op onze allersterkste, allerkrachtigste bescherming. Ook al is het dan niet aantoonbaar dat iemand een kind heeft misbruikt of gaat misbruiken; het in het bezit hebben van dit handboek laat duidelijk merken dat je heel veel meer van plan bent dan een Duplo-toren bouwen of koekjes bakken met de kleuter van de buren of de baby van je zus.

Over de auteur

Hester (42) heeft een relatie met Taco en is moeder van twee pubers en een tweede-leg-kleuter. Ze verafschuwt sporten, leeft voor eten en is mede-oprichter van het Instagram-account Livingproef. Ze freelancet voor verschillende vrouwenbladen.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.