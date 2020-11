’Sluit gewoon het land voor een paar weken’

Dinsdagavond maakte het kabinet bekend de coronamaatregelen verder aan te scherpen. Onder meer musea, dierentuinen, pretparken en bioscopen sluiten nu ook de deuren. Hoewel de groepslessen voorlopig niet doorgaan, zijn sportscholen uitgesloten van deze maatregelen. Sporten is volgens de premier namelijk belangrijk voor de mentale gezondheid.

Krom

Dat het op z’n zachtst gezegd krom is dat groepslessen - waarbij een man of twintig in één ruimte staat te zweten op 1,5m afstand - stilgelegd zijn, terwijl individueel sporten - een man of twintig in één ruimte op 1,5m afstand - gewoon kan doorgaan, dáár hoor je onze premier niet over. Of het sluiten van zwembaden, terwijl sauna’s nog wel steeds geopend zijn. Het sluiten van bibliotheken, terwijl we nog steeds moeite hebben met afstand houden in de supermarkt. Wél hoor je Rutte over de eerste uitzonderingen.

Nederland zou Nederland namelijk niet zijn als er niet ouderwets gepolderd zou worden: eerst eindeloos overleggen en daarna compromis op compromis. Waar dinsdag nog bekend werd gemaakt dat de bibliotheken zouden sluiten, komt men daar woensdag alweer op terug. Bibliotheken blijven nu open voor het afhalen van boeken en huiswerkbegeleiding voor scholieren. Hetzelfde geldt voor begrafenissen: dinsdag ging het maximum van uitvaarten naar dertig personen, woensdag besloot men tot uitzonderingssituaties, waarbij tóch meer genodigden welkom zijn.

Halfbakken maatregelen

Hak toch eens een knoop door. Maak een beslissing en blijf daar achter staan. Stop met het eeuwige gehannes, terugkrabbelen en niet hárd genoeg zijn. Natuurlijk is het vervelend als er een avondklok zou komen. Als er een volledige lockdown komt, waardoor de economie en het leven van de gemiddelde Nederland komt stil te liggen. Maar het is nodig, dat is inmiddels wel meer dan duidelijk.

Met halfbakken maatregelen, waarbij het de ene na de andere uitzondering regent, komen we er niet. Dan zitten we volgend jaar zomer nóg met afstand houden, mondkapjesplicht en een cultuursector die op haar gat ligt. Neem een voorbeeld aan Griekenland, waar het land vanaf zaterdag drie weken op slot gaat. Wacht dus niet met een avondklok en sluiting van niet-essentiële winkels in regio’s waar het aantal besmettingen hoog blijft. Neem het advies het Outbreak Management Team (OMT) over en sluit de bovenbouw van de middelbare school, hogescholen en universiteiten. Hak een knoop door en sluit het land voor een paar weken.

Kom maar op met die lockdown

Ja, dat is écht ruk maar hopelijk zijn we er dan vanaf. In plaats van dit almaar durende gejammer. En dan kun je beginnen over de economie, die een totale lockdown niet ten goede komt. Maar hoe is het nu voor al die winkels, ondernemers en bedrijven? Ze zitten al een dik halfjaar in pure onzekerheid. Dan weer dicht, dan weer open, dan weer eerder sluiten, dan weer handhaven op mondkapjesplicht. Als het land even helemaal dichtgaat, maar het leven daarna door zou kunnen gaan zoals voor de coronacrisis, is dat voor hen dan ook niet prettiger?

Dus hoe vervelend het ook is, kom maar op met die lockdown. Zodat we dáárna weer door kunnen gaan met ons leven.