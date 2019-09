Daghoroscoop 18 september

VANDAAG JARIG

Hoewel u uw gezondheid misschien vanzelfsprekend vindt moet u toch oppassen voor stress. Om onder alle omstandigheden rustig te blijven schijnt ginseng een handje te helpen. Zorg goed voor uzelf; dat is de beste preventieve gezondheidstherapie. Kwaaltjes zullen snel weer verdwijnen.

RAM

Een vriend(in) kan een belangrijke rol spelen bij het gladstrijken van een verstoorde relatie. Voor vrijgezellen kan een kennismaking die gearrangeerd is door een naaste of studiegenoot goed uitpakken. Toon een vrolijk gezicht en ga ervoor.

STIER

Probeer geen juridisch probleem op te lossen als u daarvoor niet bent opgeleid; u verspilt kostbare tijd en inspanning. Blijf op de hoogte waar het om draait en hoe u ervoor staat, maar laat een expert de kooltjes uit het vuur halen.

TWEELINGEN

Een uitnodiging kan door een waas van geheimzinnigheid omgeven zijn. Hebt u hulp nodig dan is dit een goed moment om een beroep te doen op mensen die nog bij u in het krijt staan. Op een beurs kunt u iets moois vinden.

KREEFT

Een breuk in een relatie kan worden hersteld. Stel een reünie voor met iemand van wie u vervreemd bent. Verwerp het idee van bemiddeling niet als iemand dat voorstelt. In een rustige omgeving zijn meningsverschillen beter te onderzoeken.

LEEUW

Met een zelfverzekerde en gerichte benadering kunt u een aantal van uw wensen realiseren. Benader de baas voor een salarisverhoging of promotie, of verlof voor een reis die gerelateerd is aan uw werk. Uw verzoek wordt ws. ingewilligd.

MAAGD

Als te veel mensen zich bemoeien met een kwestie wordt er niets bereikt. Delegeer verantwoordelijkheden en coördineer inspanningen voor het beste resultaat. Door contact met een naaste kan een oude kwestie opnieuw oplaaien.

WEEGSCHAAL

Relaties trekken de aandacht en krijgen met gunstige ontwikkelingen te maken. Sta klaar om optimaal gebruik te maken van de kansen die zullen worden geboden. Gebeurtenissen zullen zonder incidenten verlopen.

SCHORPIOEN

Het rustige ritme van uw dagelijkse routine zal voor tevredenheid en gemoedsrust zorgen. Doe wat er van u wordt verlangd en werk achterstallige klusjes weg. Studenten moeten een nieuw aspect van hun studie onderzoeken.

BOOGSCHUTTER

U zult vandaag de voorkeur geven aan een aangename tijdpassering. Wie talent heeft zal goed vorderen met een creatief project. Een nieuwe romance kan u in de zevende hemel brengen, maar blijf toch maar wat terughoudend.

STEENBOK

Kom afspraken na in volgorde van belangrijkheid en aarzel niet de minder belangrijke af te zeggen of uit te stellen. Voorkom dat uw liefdeleven een wig drijft tussen uw werk en u; leg uit dat u zich moet concentreren op uw werk.

WATERMAN

Toenemende communicatieve vaardigheid is uw sleutel tot succes en kan ervoor zorgen dat uw ambities sneller worden vervuld. Was er gisteren niet het juiste moment om loonsverhoging te vragen, doe het dan vandaag.

VISSEN

Houd er rekening mee dat vrouwen die de baas zijn moeilijkheden kunnen veroorzaken en met hen redetwisten is waarschijnlijk zinloos. Doe uw werk zo goed mogelijk. Betrokkenheid bij een artistiek ontwerp zal prettig verlopen.

