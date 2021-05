Hamburgerrecepten mét en zonder vlees

Ik heb twee recepten voor je: een met een gewone ouderwetse vleesburger, want minder vlees eten, is een goed voornemen, maar dat wil niet zeggen dat je helemaal nooit meer zo’n malse burger achter de kiezen mag stouwen, maar natuurlijk ook een vegetarische variant. Die laatste klinkt zo lekker, dat ook een flexitariër zoals ik hem met liefde op het menu zet.

Portobelloburger met avocado

Nodig voor 4 personen:

4 volkorenbroodjes

8 portobello’s

2 avocado’s

100 g geraspte vegan kaas (Violife Gouda Flavour Grated, te koop bij onder andere Jumbo)

40 g veldsla

40 g kiemgroente

½ citroen, het sap

Flora Plant ongezouten, om in te bakken

Voor de ingemaakte rode ui

3 rode uien, in ringen

100 ml azijn

1 el suiker

½ tl zout

Hoe maak je het:

Doe de rode ui in een hittebestendige kom en giet hier 150 ml kokend water overheen. Voeg de suiker, azijn en zout toe en roer goed door. Laat de rode uien 30 minuten staan voor later gebruik. Prak de avocado met een beetje citroensap en breng op smaak met zout en peper. Verwarm de barbecue of grillpan en grill de portobello’s 3 minuten per kant totdat ze mooie grillstrepen hebben en het meeste vocht hebben losgelaten. Verdeel na het draaien van de portobello’s de Gouda Flavour Grated over de portobello’s totdat de ‘kaas’ gesmolten is. Grill ook de volkorenbroodjes kort op de barbecue of in de pan zodat ze knapperig worden aan de snijkant. Verdeel de geprakte avocado over de snijkanten van de broodjes. Leg de onderkant van het broodje neer met de avocadolaag naar boven en verdeel hier de ingelegde rode ui en groentekiemen over. Leg hier de portobelloburgers met de ’kaas’ op en maak het broodje af door er veldsla over te verdelen.

Texaanse burger met whiskeysaus

Nodig voor 4 personen:

8 plakken bacon

8 cherrytomaatjes

8 blaadjes bladsla

4 plakken cheddarkaas

4 hamburgerbroodjes

4 hamburgerprikkers

1 kleine rode ui

1 avocado

400 g rundergehakt

2 el Texan Steak Rub (te koop bij Oil & Vinegar

2 el Ghost Chilli Seasoning (te koop bij Oil & Vinegar

2 el bbq-saus, whiskey

zeezout

Hoe maak je het?

Maak de barbecue aan. Meng het rundergehakt met de Texan Steak Rub. Rol 4 gehaktballen en druk deze plat. Druk zacht met je duim in het midden van elke burger, zodat ze niet kromtrekken tijdens het bakken. Leg de burgers in de koelkast. Bak de bacon op de barbecue bruin en knapperig. Snijd de cherrytomaatjes in kleine stukken en snipper de ui. Meng met een geprakte avocado in een kom en breng op smaak met de Ghost Chili Seasoning en wat zeezout. Snijd de hamburgerbroodjes doormidden en gril ze kort op de barbecue. Bak nu de hamburgers op de grill voor 3 minuten aan beide kanten. Leg vervolgens een plak cheddarkaas op de hamburgers en leg ze weer terug op de barbecue tot de kaas is gesmolten. Leg een blaadje sla op de onderkant van de broodjes en plaatst de hamburgers erop. Schep een flinke lepel van het avocado-tomaatmengsel op de hamburger, voeg hier de knapperige bacon aan toe en top af met de bbq-saus. Leg de bovenkant van het broodje erop en steek er tot slot een hamburgerprikker door om alles op zijn plaats te houden.