Mariëlle en Kevin vonden de liefde op vakantie: ’Deze tweede ontmoeting kon geen toeval zijn’

Mariëlle: „Ik heb altijd gezegd: een voetballer moet ik niet! Ik heb helemaal niets met die sport.” Ⓒ SASHA LAMBERT

In de nieuwe rubriek Zomerliefde vertelt een stel hoe ze elkaar ontmoet hebben op reis. Dit keer het verhaal van Mariëlle van Zon (45) en voetbaltrainer Kevin (44). Tijdens een vakantie met een vriendin zag ze hem bij het hotelzwembad in Lloret de Mar, Spanje. Dit was in 1998. Inmiddels hebben ze drie kinderen (5, 13 en 14).