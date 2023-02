Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW magazine 'Onze relatie ging vliegensvlug, maar niemand mocht het weten'

Corné van der Stelt Ⓒ ’Ik zag op tv hoe hij met een ander trouwde’

In Married at First Sight trouwde Johan Eitens (52) met Renate, maar hij was ten tijde van de uitzending al verliefd op Jacky (62). Dat mocht niemand weten zolang het programma liep. Nu zijn ze getrouwd en runnen ze tearoom en B&B Hof van Sellingen. Hij heeft twee kinderen (24 en 20).