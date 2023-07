Vakantie-inpakstress: Hoe neem je niet te veel mee en zie je er toch leuk uit?

Dat is een herkenbaar gegeven! Vrijwel iedereen wil het liefst de hele zomergarderobe meenemen om keus te kunnen hebben op vakantie. Want daar draait het eigenlijk om: de angst dat je niet de juiste spullen meeneemt en op vakantie meer daarmee bezig bent dan dat je kunt genieten en ontspannen.

Miskopen

Daarom is de eerste tip om vooral kleding en schoeisel mee te nemen waarvan je zeker weet dat je het draagt, dat het lekker zit en dat je er volop mee kunt combineren. Probeer geen items uit tijdens die vakantie die al een paar jaar ongedragen in de kast hangen want dat zijn doorgaans de miskopen of te kleine spullen. En ook in paniek nog nieuwe kleding kopen net voor vertrek is ook niet zo’n goed idee omdat je nog niet weet hoe je dit moet combineren. Een beter idee is het om op de vakantiebestemming iets leuks te kopen (een jurk/kaftan of tuniek bijvoorbeeld) als aanvulling op je garderobe. Dan heb je wat extra kleding te dragen en ook tegelijkertijd een functioneel souvenir voor thuis.

Downsizen

Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Ik heb het zelf jarenlang ondervonden en zeulde tientallen kilo’s teveel aan bagage mee. Het kwam zelfs wel voor dat ik tijdens de vakantie zoveel leuke nieuwe spullen kocht dat ik een extra koffer of reistas moest aanschaffen om deze mee naar huis te nemen. Maar sinds ik meer items combineer en mezelf streng toespreek dat ik voor maximaal vier dagen een klein koffertje mee mag nemen gaat het prima met het downsizen van mijn bagage. En eerlijk is eerlijk: het minder slepen is ook een verademing.

Combineren

Een goede richtlijn om het aantal kledingstukken dat meegaat op de vakantie te bepalen is het aantal vakantiedagen door drie te delen. Voor een week zijn dan 2-3 setjes meer dan genoeg. Bijvoorbeeld een broek, een jurk, rok en daarbij drie tops. Als je alles een beetje op kleur afstemt kun je de items onderling ook nog met elkaar combineren en zie je er toch steeds weer anders uit. Ruimte over? Dan kun je altijd nog wat lichte items toevoegen zoals zijden en katoenen blouses/jurken en rokken of wat extra bikini’s en badpakken met bijpassende pareo’s. Ga je twee weken, dan is het dubbele aantal setjes gewenst. Blijf je drie weken of langer? Dan kun je gerust weer bij week een beginnen in de laatste week, vooral wanneer je een wasserette in de buurt opzoekt om tussendoor je favoriete kleding te wassen. Tien kilo kleding in de koffer is trouwens best veel, namelijk 10 (spijker)broeken, vijf blouses of tops, vijf broeken/rokken/jurken, 5 T-shirts, 5 ondergoed sets en een zomerse jas of cape. Denk bij een kilo kleding aan 3 broeken, 10 tops en 5 jurken/rokken.

Basiskleuren

Oefen thuis alvast met het maken van setjes. Kies voor basiskleuren en daarbij eyecatchers zodat je een en ander kunt wisselen. Zo draag je een effen shirt/blouse op een spijkerbroek maar ook met een gebloemde rok of een rode capribroek. Denk ook aan de juiste stoffen. Polyester is in warme landen te benauwd, kies dan liever voor linnen, zijde of katoen. Nylon items kreuken niet dus dat is ook een handige optie. Ga je veel uit eten in de avond? Dan kun je een witte blouse die je overdag casual draagt met een paar hakken, sieraden en een rok ook chique dragen. Hou rekening met het weer. Ga je naar warme oorden, kies dan voor lichte materialen. Naar minder warme oorden is een vest, lichte jas of een cape en een sweater wel een must. Vooral in de avonduren vlakbij het water kan het soms behoorlijk afkoelen.

Schoenen

Als de kleding eenmaal in de koffer zit komt het lastigste moment: schoenen kiezen. Met drie paar schoenen kun je eigenlijk al vooruit: sneakers, sandalen en pumps en wellicht als extra nog een paar slippers voor op het strand. Packing cubes zijn handig om de kleding qua soort in te verdelen. Dat kun je trouwens ook doen met plastic zakken of katoenen schoenenzakken. Om de schoenen komt sowieso altijd iets heen omdat het niet fris is om die op de kleding te leggen.

Noodtas

Het type vakantie is uiteraard ook bepalend voor wat je aan kleding/schoenen/accessoires meeneemt. Tijdens een backpackvakantie pak je zo functioneel in omdat je toch echt al die kilo’s zelf op je rug moet sjouwen. En tijdens een stedentrip heb je wel wat extra items nodig om in de avond uit eten te gaan. Basis-broeken (kort en lang), katoenen T-shirts, sportieve jurken en wandelschoenen en teenslippers vormen de basis. Neem in het vliegtuig een grote reistas of een rugtas (de noodtas) mee waar je ook badkleding, slippers en één setje extra kleding stopt. Mocht je koffer zoek raken, dan heb je in ieder geval twee sets waar je een paar dagen mee voort kunt. De zwaarste kleding (hoodie/jeans/jas) kun je dragen in het vliegtuig in laagjes over elkaar. Zo heb je extra ruimte in de koffer. Een shawl kan nog dienst doen als dekentje in het vliegtuig.

Inpaktips

Pak niet last minute in maar doe dit een paar dagen van tevoren. Dan kun je altijd nog items wisselen en wen je alvast aan je kledingkeuze.

De zwaarste items (meestal schoenen) het dichtst bij de wielen van de koffer pakken.

Rol de kleding in plaats van te stapelen. Dit bespaart ruimte en de kleding kreukt amper.

Leg grotere kledingstukken zoals blazers, broeken en jurken in zig-zag vorm over elkaar heen.

Beha’s over elkaar zetten en de borstpartij opvullen met lingerie.

Sokken in de lege schoenen stoppen.

Spullen delen met je reisgenoten zodat je extra keus aan kleding/accessoires hebt.

Gekreukte kleding kun je föhnen of even ophangen in de badkamer terwijl je heet doucht.

Neem kledingspray en een handstomer mee om items op te frissen.

Kostbare spullen zoals sieraden en een dure tas altijd meenemen in de handbagage.

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kim’s Kwestie.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.