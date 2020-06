Kijkje in de toekomst: ‘Coronagevaar voorbij in oktober?’

In de podcast ‘Zo doet zij dat’ spreekt Vrouw-redacteur Sabine Leenhouts met inspirerende vrouwen die haar door de crisis heen helpen. In deze aflevering raadplegen we het universum in de hoop dat het vertrouwen in de toekomst wordt hersteld. Daarnaast geeft Kriek een uniek kijkje in haar werkwijze, want hoe komen haar voorspellingen tot stand? Ook sportliefhebbers worden op hun wenken bediend, want wat staat er in de sterren geschreven over de Eredivisie en de Formule 1?

Luister de wekelijkse podcast van Vrouw hier, hieronder of abonneer je gratis via een van de bekende podcastkanalen.