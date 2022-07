’Daar zat mijn zoon met zijn piemel in de stofzuigerslang’

Seks gaat in het echt vaak zó anders dan in de film. Niemand zit te wachten op een anticlimax in bed, maar het zijn wel heerlijke verhalen om op te biechten. Smullen!

Sandra (51): „Om ons seksleven op te vrolijken had ik geïnvesteerd in satijnen lakens en een zijden negligé. Mijn man reageerde heel enthousiast en sprong in bed, waardoor ik eraf gleed en mijn hoofd snoeihard tegen het nachtkastje stootte. Toen ik hersteld was van mijn hersenschudding, hebben we besloten dat wij mensen zijn voor katoen. Degelijk, schoon, stroef katoen.”

Anne-Marjanne (31): „Ook van hele schattige, roze handboeien met bont is het zaak de sleuteltjes ergens neer te leggen waar de kat er niet mee kan gaan spelen. We hebben ze nooit meer terug kunnen vinden. Ik moest in mijn ochtendjas naar de schuur om een kniptang te gaan halen, maar had niet genoeg kracht om ze door te knippen. Uiteindelijk hebben we mijn zwager gebeld, die mijn man stikkend van de lach heeft bevrijd. Op enige discretie hoefden we niet te rekenen. De 50 Tinten Grijs-grappen zijn sindsdien niet van de lucht.”

Puberprobleem

Bianca (49): „Noodoproep per app uit de puberkamer: ’Mam, kun je even komen? Niks tegen papa zeggen!’ Boven ben ik al verbaasd als ik de stofzuiger zie staan, want daar heeft mijn zoon normaal gesproken niets mee. Ik ben nog verbaasder als ik hem met alleen een T-shirt aan op de rand van het bed zie zitten met zijn piemel in de stofzuigerslang. Hij zit vast en ziet groen van ellende. Ik weet met bovenmenselijke beheersing mijn lachen in te houden en overleg met hem: olijfolie lijkt ons de beste optie. Ik koppel zoveel mogelijk los, we gieten en frutten en ik maak een grapje dat niet wordt gewaardeerd. Als hij eindelijk los is, zegt hij opgelucht dat hij vanaf nu alleen nog aan ’old school sjorren’ doet. Een mededeling waar ik ook wel zonder had gekund. Beneden blijkt zijn vader, die ik discreet bijpraat, ervaringsdeskundige: ’Schat, volgende keer gewoon even onder de koude douche zetten, dan krimpt-ie wel.’ Mánnen...”

Lekkere snack

Anneke (37): „Het was de eerste nacht bij mijn nieuwe vriend. Het ging lekker, we lagen nog wat na te soezen, tot hij overeind schiet en roept: ’Waar is het condoom? Waar is het condoom?’ Dat had ik dichtgeknoopt op de grond gegooid. We zagen nog net hoe zijn labrador zijn lippen aflikte. ’Nou ja’, zei ik, ’het zal er via de natuurlijke weg wel weer uitkomen, toch?’ Maar hij was helemaal in paniek en bang dat het iets zou afsluiten. Dus de sexy avond eindigde op de spoedpost van de dierenkliniek. En de romantische ochtend erna bestond uit in labradorpoep prikken tot het condoom was gevonden. We zijn nog altijd bij elkaar. Een man die zo goed voor zijn hond zorgt, leek me wel iemand om te koesteren. De labrador leeft ook nog, al heeft die intussen nog heel veel andere vieze dingen gegeten.”

Jij op VROUW.nl

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Wil jij ook een verhaal, mail dan naar oproep@vrouw.nl.

