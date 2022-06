’Ik zal je eerlijk zeggen dat ik er best een tik van heb gehad’

Premium Binnenland

Karin Slaughter al bijna twintig jaar ’queen of crime’

Karin Slaughter (51) behoort al bijna twintig jaar tot de populairste thrillerschrijvers ter wereld. De Amerikaanse ’queen of crime’ verkocht al meer dan 40 miljoen boeken in 120 landen en ook in Nederland prijken haar nagelbijtend spannende titels elke zomer boven aan de bestsellerlijstjes. Het is ...