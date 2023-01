Daghoroscoop 25 januari - Sterrenbeeld Leeuw: Pas op voor de gevolgen van flirten!

VANDAAG JARIG

Het jaar moet voor jou goed begonnen zijn; wees niet bang om dingen te doen en zaken te regelen op je eigen manier. Je gaat een periode tegemoet waarin je initiatief moet nemen. Zorg dat je er bent voor kinderen die hun eigen weg willen gaan en voor ouders die door hun geldreserves heen raken.

STERRENBEELD RAM

Toe zijn aan een intieme relatie is niet hetzelfde als er één hebben. Wees eerlijk; ben je niet te veel met jezelf bezig? Affectie tonen is iets anders dan het intens voelen en overbrengen. Sociaal respect is geen substituut voor liefde.

STERRENBEELD STIER

Je kunt bergen verzetten. Leg jezelf geen beperkingen op in jouw hang naar succes. Wat je nu voor elkaar krijgt compenseert waar je recent in gebreke bleef. Stroop de mouwen op en gebruik jouw natuurlijke charme en warmte.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Je krijgt de kans jouw mening te geven. Laat een jurist controleren waaronder jij je handtekening zet, ook al denk je dat het wel snor zit. Let op een deadline; recente afleiding kan meer tijd hebben gekost dan je beseft.

STERRENBEELD KREEFT

Goede vooruitzichten kunnen je ertoe brengen een huis te kopen of te verbouwen. Shop rond voor de beste financiering. Een erfenis kan bijdragen aan je gevoel van veiligheid. Maak indruk op klanten met persoonlijke service.

STERRENBEELD LEEUW

Een gunstige dag voor onderhandelingen. Zodra een misverstand is opgelost, word je het eens. Luister naar de standpunten van tegenstanders. Op flirten kan leuker worden gereageerd dan je verwacht, maar pas op voor de gevolgen.

STERRENBEELD MAAGD

Je zult veel energie nodig hebben. Verkopers kunnen een topomzet draaien en hun winst zien stijgen. Tevreden klanten maken de beste reclame. Hard werken wordt beloond; ambachtslieden moeten vooral precies blijven werken.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Als spanningen afnemen komt jouw zelfvertrouwen terug. Gesprekken zullen vriendelijk en sympathiek verlopen. Op het uiten van ideeën rust zegen; vragen zullen niet confronterend zijn. Laat je geen verplichtingen opdringen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Verantwoordelijkheden kunnen zwaar wegen en je gespannen maken. Misschien ben je te perfectionistisch en te weinig humaan. Om een kwaal de baas te worden kan een verandering van dieet nodig zijn; begin meteen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Benut een kans om bepaalde problemen uit de weg te ruimen; je zult opgelucht zijn. Op een discussie rust zegen. Door rechtvaardig te zijn kun je elke besluitvorming beïnvloeden. Wees bereid plannen aan te passen.

STERRENBEELD STEENBOK

Jouw ster kan vandaag stralen, dus zet je beste beentje voor. Schuif terzijde wat niet van belang is en focus op een goede presentatie. Je inkomen nu verbeteren, is mogelijk als jij in jezelf gelooft en geen concessies doet.

STERRENBEELD WATERMAN

Waak ervoor dat je geen gekke dingen doet of overdrijft. Ga voorzichtig met hindernissen om. Toon je betrokken bij een spiritueel of artistiek project waar jouw menslievendheid de doorslag kan geven.

STERRENBEELD VISSEN

Een verlangen naar meer passie en begrip kan de deur openen naar jouw diepere zelf. De kwaliteit van je relaties, vooral de intieme, hangt uiteindelijk af van jouw zelfbewustzijn. Reken af met herinneringen of jeugdervaringen.

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.