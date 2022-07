Daghoroscoop 19 juli - Leg die ruzie eerst bij, Steenbok!

VANDAAG JARIG

Na een periode van zorgen voor anderen en oplossen van problemen is het tijd om de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen geluk. Verander nu wat je ten goede zal komen, later dit jaar wordt dat moeilijker. Investeer in jezelf, straal welstand uit, dan zien ook anderen dat het je goed gaat.

RAM

Het zal je weinig moeite kosten om een uitdaging of probleem te boven te komen. De simpelste oplossing zal de juiste blijken te zijn. Misschien moet je hard werken om een bepaald doel te bereiken, maar je kent de weg er naartoe.

STIER

Richt al je aandacht op iets wat je ter harte gaat. De kosmos voorspelt problemen met reizen, naasten, buren of mensen met wie je dagelijks te maken hebt. Werk liefst thuis of achter de schermen, ver weg van roddel en kletspraat.

TWEELINGEN

Een dosis zelfvertrouwen en vastberadenheid is de injectie die je nodig hebt om een plan of strategie te ontwikkelen die voor de snelste weg naar succes kan zorgen. Houd in een verslag bij in welke mate je vooruitgang boekt.

KREEFT

Een tweede baan of overwerken kan jouw financiële situatie opkrikken zodat je bepaalde ambities kunt waarmaken. Ook een natuurlijk talent kan het benodigde geld opbrengen. Wees bereid te investeren in studie of specialisatie.

LEEUW

Gesprekken hebben meer impact dan anders en kunnen je inspireren of enthousiasmeren nieuwe doelstellingen te kiezen. Zorg als je binnenkort op reis gaat, tijdig voor de benodigde visa, vaccinaties, passende kleding en schoeisel.

MAAGD

Alles wat je alleen doet zal je ten goede komen. Competitie of gezamenlijke activiteiten zullen je frustreren of emotioneel verwarren. Raadpleeg eens een handlijnkundige om te horen in welke richting je het moet zoeken.

WEEGSCHAAL

Netwerken is vandaag van belang en is jouw sleutel tot succes. Je kunt met een nieuw project te maken krijgen en anderen zullen snel bereid zijn je te helpen. Belangrijke gesprekken verlopen goed. Je zult tevreden zijn.

SCHORPIOEN

Je maakt jezelf sterker als je een manier bedenkt om iets voor de gemeenschap te doen. Een vrouwelijke superieur kan je daarbij helpen. Jouw gezondheid kan een belemmering zijn voor reisplannen; haal op tijd de nodige vaccinaties.

BOOGSCHUTTER

De kosmos heeft het goed met je voor als je de tijd neemt om je aan een bijzondere hobby te wijden, maar minder goed als je hard aan de slag moet. Een nieuwe sport kan je helpen fitter en vrolijker te worden.

STEENBOK

Ruzie in het gezin moet eerst worden bijgelegd voor je de deur uitgaat, zo niet, dan blijf je er de hele dag aan denken en verstoort het jouw efficiëntie. Geen geschikte dag om je auto te laten keuren of om rijexamen te doen.

WATERMAN

Houd rekening met een zware werklast. Je zult taken moeten delegeren als je achterstallig werk wilt inhalen. Pleeg niet te veel telefoontjes en stel het beantwoorden van e-mail uit. Richt je aandacht op een bijeenkomst of deadline.

VISSEN

Een heftig verlangen kan voor extra energie zorgen. Een nieuwe relatie kan jouw aanpak van een aantal zaken veranderen. Een persoonlijk project kan een profijtelijke kleine onderneming zijn waarvoor je vaker thuis kunt werken.

