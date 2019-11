Daghoroscoop 6 november

VANDAAG JARIG

De kosmos zal u voorspoed bezorgen als u in uzelf investeert. Cultiveer uw imago als een geslaagd persoon en anderen zullen u als zodanig zien. Financieel geluk komt uw kant op en daar hoeft u niet veel voor te doen. Thuiswerkers krijgen met nieuwe uitdagingen te maken.

RAM

Doe uw best om evenwicht en discipline in uw leven te brengen. Regel uw zaken voor de dure decembermaand aanbreekt. Import en export zal op dit moment winstgevend zijn. Schakel een advocaat in voor een juridische kwestie.

STIER

Pas de creatieve ideeën die bij u opkomen toe om uw vaardigheden op te krikken zodat een zaak of project kan slagen. Als u het resultaat overziet zal uw zelfvertrouwen een boost krijgen. Concentreer u op hetgeen u onder handen hebt.

TWEELINGEN

Zorg voor financiële zekerheid, vooral als een project uit het verleden een aanslag heeft gepleegd op uw banksaldo. Dit kan het moment zijn om te investeren in iets wat u altijd al hebt gewild, zeker als de prijs aantrekkelijk is.

KREEFT

Communiceren kan moeite kosten maar desondanks zal een romance vlot verlopen zolang u bereid bent flexibel te zijn. Maak uw dagindeling niet te strak. U weet niet waar een genoeglijke lunch toe kan leiden, dus houd wat opties open.

LEEUW

Te veel te doen en niet genoeg tijd om het te doen lijkt uw scenario voor vandaag. Verricht eerst alle taken die weinig energie kosten, ruim laden op en gooi oude spullen weg. Dring er ook bij anderen op aan hun rommel op te ruimen.

MAAGD

U kunt zich aangetrokken voelen tot werk op kunstzinnig gebied, bijvoorbeeld als ontwerper of in public relations. Ga iets studeren dat uw ambities kan ondersteunen. Laat u niet door een situatie een manier van leven opleggen.

WEEGSCHAAL

Tenzij u ernstig wordt tegengewerkt, bent u praktisch en realistisch ingesteld. Dit is niet het meest geschikte moment om met iets nieuws te beginnen of iets te kopen wat u zich niet kunt permitteren. Wees soepel in de omgang.

SCHORPIOEN

Vertrouw op anderen als u steun nodig hebt en ga verstandig met die hulp om. Zelf anderen adviseren kan ook in uw voordeel zijn, zolang u vasthoudt aan uw eigen normen en waarden. Een interesse kan extra inkomsten opleveren.

BOOGSCHUTTER

Het zal uw uitdaging zijn om uw tijd goed in te delen. Men kan van u verwachten dat u op hetzelfde moment op diverse plaatsen bent. Als u daaraan toegeeft, bent u aan het eind van de dag uitgeput en is er weinig volbracht.

STEENBOK

Het voltooien van een project zal voor grote tevredenheid zorgen en uw zelfvertrouwen een boost geven. Laat uw trots echter niet de overhand krijgen want als u denkt dat u heel bijzonder bent, zal iemand u uit de droom helpen.

WATERMAN

Als u op reis gaat kunt u met een onverwachte gebeurtenis te maken krijgen zoals een staking of wegomlegging. Ook al spant u zich in, u zult niet veel voor elkaar krijgen. Schuif, als dat kan, afspraken door naar volgende week.

VISSEN

Al lijk de sfeer vandaag vriendelijk, onder de oppervlakte kan de stemming minder aangenaam zijn. Spanning kan voelbaar zijn en het is mogelijk dat u daaraan zelf debet bent. De schuld bij anderen leggen is niet het juiste antwoord.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.