Deel 20: ’Het is verdorie Valentijnsdag en ik kom niet eens in je planning voor!’

14 februari 2021, 16:36 uur

Ik: „HET IS VERDORIE VALENTIJNSDAG EN NERGENS KOM IK IN JE PLANNING VOOR! KOMT NIET EENS IN JE OP ERGENS DEZE DAG IETS VOOR/MET MIJ TE DOEN.”

Hij: „Ik dacht dat het je niet uitmaakte. Valentijnsdag boeit mij niet. Als je had gezegd dat je wel even samen had willen zijn, hadden we iets kunnen afspreken.”

Ik: „WAAROM MOET IK ALLES VOORKAUWEN WAT IK GRAAG ZOU WILLEN? IN WELKE WERELD IS HET LEUK OM NIÉTS TE DOEN VOOR VALENTIJN VOOR IEMAND MET WIE JE AAN HET DATEN BENT?”

Hij: „Maar waarom per se vandaag? Er is trouwens niks mis met m’n ogen, dus je mag capslock best uitzetten.”

De screenshots van de Whatsappwoorden die ik afgelopen jaar had met de man met wie ik toen al bijna een jaar datete heb ik nog altijd op mijn telefoon staan. Een goede reminder van het feit dat hij in de verste verte niet mijn prins was (als de liefde dun is, zie je de fouten dik).

„Zo wil je toch met niemand communiceren?! Niet goed voor je hart”, zei mijn beste vriendin destijds. En ze had gelijk. Maar ik had iets gevonden om mijn frustraties op bot te vieren en als dit het laatste was wat ik ooit tegen hem zou zeggen, was dat wat mij betreft ook oké. En, eerlijk, de handdoek in de ring gooien op Valentijnsdag is wel een lekker statement. Out with a bang!

Mismikkende Cupido

Ja, je kunt het hele jaar door de liefde vieren, maar het was nou niet alsof hij de rest van het jaar overcompenseerde (weet je nog, de vrek..). Nee, dat we de ultieme mismatch waren, kwam er op deze zondag extra dik bovenop te liggen. Die ’niet geschoten is altijd mis’ had Cupido in ons geval beter niet ter harte kunnen nemen.

Commerciële onzin?

Nu zeggen de meeste mannen dat ze Valentijnsdag commerciële bullshit vinden, maar hoe kan je in de beginfase van een relatie staan en er zo bewust totaal aan voorbij gaan? Ik kan het niet anders lezen dan dat je dikke schijt hebt. Bovendien: als dit soort discussies al plaatsvinden (lees: de romantiek er nu al uitgeperst is) in het eerste jaar, met wat voor lege schil zit je dan na vijf jaar verkering? Tijd voor een break.

Kom ook niet met het Ik-had-niet-door-dat-het-vandaag-was-excuus, want je hebt al je hele 30+ leven de kans gehad het in je agenda te zetten. En heus is er de afgelopen weken een abri, Instagramadvertentie of ouderwetse folder in het kader van ’de dag van de liefde’ voorbij gekomen.

Zelf de slingers ophangen

Natuurlijk, er zijn ook genoeg vrouwen die roepen dat ze het niet belangrijk vinden. Maar geloof me, als puntje bij paaltje komt en 14 februari gewoon onopgemerkt blijft, verandert Valentijnsdag toch langzaam in Chagrijndag en zijn ze zúúr.

Een vriendin van me heeft na jaren Valentijnsoorlog een slimme constructie voor zichzelf opgezet. Zij zoekt voor Valentijnsdag haar eigen sieraden uit, rekent ze af en stuurt haar man op 14 februari het bijbehorende Tikkie. Gevalletje, ’het is dan wel Valentijnsdag, maar je moet zelf de slingers ophangen.’ Oh, de romantiek!

Gelukkig ziet ook mijn Valentijnsdag er dit jaar (rode)rooskleuriger uit dan die aan het begin van deze column. Eind januari al kreeg ik een luisterbericht van de man met wie ik inmiddels een paar gezellige dates heb gehad: „Maartje, 14 februari 19u moet je even vrij houden. Gaan we wat leuks doen. Kuss!” Aan zo’n man raak je toch vanzelf ver’slinger’d, ongeacht de datum.

Ruzie in het restaurant

Nu heb ik het de laatste keer dat ik Valentijnsdag vierde (in 2018) voor elkaar gekregen om middenin een restaurant slaande ruzie te krijgen, heb ik zonder nog maar één woord te wisselen de rekening gevraagd en ben alleen naar huis gefietst. Dus… ik hou mijn hart met twee handjes vast. Maar vooralsnog: leuk, Valentijnsdag, zin in!