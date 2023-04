Enquête: 10% van de lezers blijft bij de ander voor het geld

45%

...van zowel de vrouwen als de mannen verbreekt de relatie als de partner vreemdgaat.

Heb je weleens overwogen om te scheiden?

Nee hoor! Mijn partner is mijn soulmate. 26%

Soms, maar ik blijf toch liever samen. 50%

Zo vaak, maar ik durf niet vanwege al het gedoe. 24%

25%

...snuffelt in de telefoon van haar geliefde als ze vermoedt dat er een ander is.

15%

...blijft bij elkaar voor de kinderen.

Als hij/zij dit met een ander doet, is het over:

Flirten 5%

Zoenen 16%

Chatten 3%

Seks 49%

Als bovenstaande niet structureel gebeurt, is het niet het einde van de relatie. 27%

Ben je gelukkig met je partner?

Helemaal! 30%

Ja, maar soms zou ik wel even alleen willen zijn. 35%

Vaak niet, maar ik wil ook niet stoppen met de relatie. 27%

Nee, ik heb spijt dat ik in deze relatie zit. 8%

(11% van de mannen is totaal niet gelukkig en baalt van zijn huidige relatie)

65%

... van zowel de vrouwen als de mannen wordt mantelzorger voor hun partner als dat nodig blijkt te zijn.

52%

Huiselijk geweld betekent voor 52% het einde van de relatie.

33% slaat terug.

Zou je bij relatieproblemen in therapie gaan?

Nee, vreselijk als een ander zich met onze problemen gaat bemoeien. 18% (mannen: 30%!)

Alleen als we er zelf niet meer uitkomen en er nog wel genoeg liefde is. 58%

Ja, ik zou elke strohalm grijpen om mijn relatie te redden. 24%

Ga je mee als je partner voor langere tijd naar het buitenland moet?

Natuurlijk, mijn koffers staan al klaar! 34%

Hm, moeilijk. Ik wil mijn partner niet missen, maar alles hier opgeven wil ik ook niet. 55%

Echt niet! Dan is het einde verhaal, ik heb zelf ook een leven. 11%

10%

... blijft bij de ander voor het geld.

Jij wil geen kinderen, hij wel…

68% wil elkaars tijd niet langer voldoen en zet er een punt achter.

17% overtuigt hem ervan dat een kinderloos bestaan heerlijk is.

15% denkt dat hij een superleuke vader zal zijn en wil alsnog aan een kindje beginnen.

