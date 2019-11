Hiske is een narcist: Ik voel me altijd beter dan anderen

Ⓒ Hollandse Hoogte / Tetra Images

Onlangs publiceerden we het verhaal van Laura over haar leven met een narcist. Het verhaal deed zoveel stof opwaaien, dat we besloten om wat dieper in het thema narcisme te duiken. Zo ontdekten we de simpelste manier om erachter te komen of iemand een narcist is: gewoon, door het te vragen. Narcisten zien het zelf namelijk niet als iets negatiefs, dus geven ze het vol trots toe. Net als Hiske* (33).