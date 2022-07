Kun je niet slapen door de hitte? Tips om de nacht goed door te komen!

Het is volgens Talja niet gek dat we ’s nachts zoveel last hebben van de hitte. „In de nacht gaat onze lichaamstemperatuur omlaag om energie te besparen. Onze kerntemperatuur moet dalen om in slaap te kunnen komen. Wanneer het zo warm is als de afgelopen dagen, is de omgevingstemperatuur hoger en kan je lichaam de hitte niet goed kwijt. Daardoor ga je draaien en woelen en kom je dus niet goed in slaap.”

Alles dicht

„Het is ten eerste belangrijk om je huis en voornamelijk je slaapkamer zo koel mogelijk te houden. Houd overdag zoveel mogelijk ramen en deuren dicht. Heb je aan de buitenkant luiken voor je ramen? Doe die dan overdag dicht. Ook gordijnen dicht doen helpt, maar dan is de warmte al wel binnen. Zonwering van buitenaf werkt het beste. Iets wat ik in Italië een keer heb gezien is gordijnen aan de buitenkant van een huis. Dat werkt ook erg goed. Op het moment dat de temperatuur weer omlaag gaat, is het goed om gelijk weer alle ramen open te zetten, zodat het huis lekker door kan luchten.”

Vriezer

„Een airco in je slaapkamer is natuurlijk een goed redmiddel, maar niet iedereen heeft een airco of wil die aanschaffen. In dat geval zijn er een aantal alternatieven. Een ventilator helpt al heel erg, maar om hier optimaal gebruik van te maken, kan je een fles water in de vriezer leggen, eruit halen voor je gaat slapen en voor je ventilator zetten. Op die manier blaast de ventilator koude lucht en houdt dit je lekker koel gedurende de nacht.”

„Zoals sommige mensen weleens verkoeling zouden willen zoeken in de koelkast of vriezer, kunnen deze apparaten je ook zeker helpen met je nachtrust. Doe de lakens van je bed een paar uur voor het slapen in een dichte zak, leg de zak in de koelkast (het liefst in de vriezer) en haal vlak voor je naar bed gaat de zak eruit. Je lakens zullen heerlijk koel zijn en het zal ervoor zorgen dat je niet letterlijk in een warm nest terechtkomt.”

Katoen is the key

„Katoen is tijdens deze hete temperaturen je beste vriend. Het is een stof die dun is en goed ventileert. Kies daarom voor een katoenen dekbedovertrek en eventueel een katoenen pyjama. Het is wel belangrijk dat je in ieder geval iets aan hebt of op je hebt liggen. Mocht er namelijk ’s nachts door het open raam een koel briesje komen en je zweet een beetje, kan je hier weer wakker van worden als je niks op je lichaam hebt.”

Houd je hoofd koel

„Houd letterlijk en figuurlijk je hoofd koel. Houd je hoofd letterlijk koel door een ice pack in te wikkelen met een theedoek en deze in bed op je hoofd te leggen. Onderzoek heeft aangetoond dat dit je slaap bevordert.

Figuurlijk je hoofd koel houden kan door kalm te blijven en de hitte te accepteren. Piekeren over de hitte doe je al snel als je niet kan slapen, maar dit zorgt alleen maar voor meer adrenaline. Hierdoor kom je nog moeilijker in slaap. Zet rustgevende muziek op of doe ontspannings- of ademhalingsoefeningen. Dit haalt de aandacht af van het feit dat het zo warm is.”

„En tot slot: mocht je het op je slaapkamer écht niet trekken, ga beneden op de bank liggen of kies ervoor om zelfs buiten te gaan slapen. Warmte stijgt op, dus hoe lager in huis je bent, hoe koeler het is.”

