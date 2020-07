’Verrassing! De wereld draait niet alleen om jou’

Het was druk in de stad het afgelopen weekend en ook deze zaterdag wordt het mooi weer. Dat belooft wat. Die zwoele avonden vragen om koude biertjes en beslagen glazen witte wijn. Gezellig met z’n allen aan de boemel. En als het dan wat frisser wordt, later op de avond, zetten we het feest voort in de kroeg of een leuke club. Dansen tot de zon weer opgaat.

De bloemetjes buitenzetten

Zo was dat ooit. Zo is het niet meer. Althans, zo hoort het niet te zijn momenteel. Niet omdat het niet mag van mij. Hoewel ik de periode van nachtbraken wel zo’n beetje achter me heb gelaten, gun ik het mijn kinderen en jongere collega’s van harte om de zomerse bloemetjes buiten te zetten. Het mag niet omdat we nou eenmaal met dat rottige coronavirus te maken hebben. Dat zijn we z’n allen aan het indammen en dat ging vooralsnog hartstikke goed.

Ja, er waren meer besmettingen vorige week, maar dat moet je afzetten tegen hoeveel meer mensen er zijn getest. Die honderd extra ziektegevallen liggen niet allemaal in het ziekenhuis, laat staan op de intensive care.

Maar betekent dat dan dat we alle regels kunnen laten voor wat ze zijn en knuffelend met z’n allen door het leven kunnen dansen? Eh… nee. We hebben nou eenmaal afgesproken dat we dat voorlopig even niet doen. En als je iets afspreekt, dan houd je je daaraan. Zo heb ik mijn kinderen ook opgevoed.

Paniekvoetbal

De RIVM-regels zijn er niet voor niks. Ze dienen een hoger doel. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal even hard nodig zijn. Zo’n viroloog begon dit hele COVID-19 verhaal ook met lege handen. En als je niet weet wat je te wachten staat - laat staan hoe je het op moet lossen - dan kies je al snel voor paniekvoetbal: alles dicht en iedereen naar binnen.

En dan glijden de weken voorbij en wordt beetje bij beetje meer duidelijk: aha, het zou zomaar kunnen dat het virus nauwelijks overdraagbaar is in de buitenlucht... Voortschrijdend inzicht heet zoiets. Nieuwe kennis vraagt om nieuwe regels. Ik vind dat onze regering de plicht heeft om - naast onderzoek naar hoe corona te bestrijden en het ontwikkelen van een vaccin - geld en energie te steken in onderzoek naar welke leefregels wel en welke niet nuttig zijn. En vervolgens te handelen naar de uitkomsten.

Om er even een leuke vergelijking tegenaan te gooien: je puberdochter opsluiten in de kelder voorkomt inderdaad dat ze zwanger wordt. Maar om haar daarom maar de rest van haar leven achter slot en grendel te houden, is ook weer zo overdreven. Zijn er dus andere oplossingen voorhanden (voorlichting en uitleg om maar wat te noemen), dan kunnen we de heftige ingevoerde maatregelen versoepelen. En die oplossingen komen uit onderzoek en dat onderzoek moet dus grondig worden uitgevoerd.

Hard bewijs

Ja, het lijkt erop dat de anderhalvemeterregel in de buitenlucht niet nodig is; nee, er zijn nog niet voldoende data verzameld om dat ook met feiten te staven. Dat er een paar demonstraties waren zonder besmettingen als gevolg, is geen hard bewijs. Misschien waren er toevallig alleen mensen aanwezig die nadien zulke lichte verschijnselen kregen, dat ze zich niet lieten testen.

Maar ik zou dus wel graag zien dat daar heel snel heel goed onderzoek naar wordt gedaan. En mocht wat nu lijkt dan ook blijken, hoppa: bouw de kermis op, open de poorten naar de openluchtfestivals, zet de parken vol foodtrucks. Er zouden heel wat muzikanten, evenementenorganisatoren en andere ZZP’ers geholpen zijn als we bij genoeg bewijs zonder dralen conclusies trokken en daarnaar handelden.

Maar zolang het nog niet zo ver is, houden we ons dus gewoon aan de afspraken zoals we die met elkaar hebben gemaakt. Wat mij betreft valt daar niets aan af te dingen. Ik vind het van de zotte dat ik op de radio clubeigenaren hoor zeggen dat hun bezoekers zich toch niet aan de regels houden en dat de overheid die regels dan maar aan moet passen. Wat???? Zijn jullie gek of zo?

Op de snelweg mag je 100 km per uur, maar iedereen rijdt er 140. Tja, dan moeten we de maximum snelheid maar verhogen. Er zijn jongetjes die het moeilijk vinden om na een paar biertjes met hun tengels van onwillige meisjes af te blijven. Goh, zullen we aanranding dan maar gewoon niet meer strafbaar stellen? Er wordt steeds vaker ingebroken en dat levert nogal wat ruitschade op. Gut, iedereen verplichten een raam open te zetten?

De wereld draait niet om jou

Oké, ik ga kort door de bocht, maar dat is wel een beetje waar het op neerkomt. Er zijn regels afgesproken om een bepaald doel te bereiken: zoveel mogelijk mensen beschermen tegen het coronavirus. Daar hangt een algemeen belang aan vast. Dat gaan we niet afschieten, omdat het jou als individu even niet zo handig uitkomt. Ik heb namelijk een verrassing voor je: de wereld draait niet alleen om jou. Die draait ook om ouderen en zwakkeren. Ook als jij zelf besmet raakt en nergens last van krijgt, kun je de ziekte zomaar overdragen op die lieve oudere buurvrouw die regelmatig appeltaart voor je bakt of op de opa die je leerde schaken.

En hoe moeilijk is het nou helemaal? Rechts lopen, handen wassen, niezen in de ellenbogen en afstand bewaren. Gut gut, nee, daar stort je wereld wel van in… Het is maar voor even. Niet het ’nieuwe normaal’, maar het tijdelijk abnormaal. En terwijl wij proberen ons aan die regels te houden, kunnen wetenschappers uitzoeken welke regels kunnen worden geschrapt en hoe we de ziekte de wereld uit kunnen helpen. Ze schijnen nachten door te halen om de oorlog tegen corona te kunnen winnen. Dan is een beetje opletten waar je loopt, toch niet iets om een nieuwe oorlog over te beginnen?