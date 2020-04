Mariska’s gezin maakte een hele grote stoepkrijttekening

Ook al benadrukt Mariska dat wat zij doet maar iets heel kleins is, is ze wel blij dat ze op het idee is gekomen om iets goeds te doen. Mariska: „Voorheen deed ik altijd al kleine dingetjes voor anderen, zoals zo nu en dan kaartjes sturen, maar nu met de coronacrisis wilde ik nog meer doen. Samen met mijn drie kinderen ben ik onlangs naar de ouderenflat gegaan waar mijn ouders wonen en daar hebben we met z’n allen een hele grote stoepkrijttekening gemaakt.”

„We hadden een flamingo gemaakt, allemaal hartjes en teksten als Keep safe en We houden van jullie. Krijten deden we eigenlijk nooit meer, maar het was zo leuk en de reacties waren zo hartverwarmend. Niet alleen mijn ouders konden het namelijk zien, ook alle andere ouderen in de flat. Sommigen keken door het raam naar buiten en glimlachten.”

Kleine beetjes

Ook stuurden Mariska en haar kinderen stapels kaarten naar verzorgingstehuizen. „Ik zag een berichtje op social media dat er kaartjes verstuurd konden worden naar een verzorgingstehuis. Dat leek mij zo leuk, dat ik gelijk een stapel ben gaan maken. Mijn dochter maakte zelf kaarten en zo hebben we die samen verstuurd. Ook heb ik gewoon wat kaartjes met Ik denk aan je verstuurd naar vrienden en kennissen om een hart onder de riem te steken.”

„Tot slot ben ik gaan winkelen bij lokale ondernemers, zoals de groenteboer en de slager. Het zijn voor hen nu ook moeilijke tijden en daarbij is het leuk om eventjes echt op pad te gaan voor je boodschappen. Zo kwam ik online een bericht tegen over een plantenkweker die hortensia’s verkocht. Ik ben daar met mijn kinderen naartoe gefietst om ze op te halen en na afloop hadden we een stuk gefietst. Resultaat: mooie hortensia’s, een lokale ondernemer geholpen én lekker bewogen. Ik vind het ook belangrijk om mijn kinderen erbij te betrekken, zodat ze leren dat kleine dingetjes al kunnen helpen, dat ze de waarde daarvan inzien.”

Vrolijker

Vanwege het succes wil Mariska er na deze coronacrisis mee doorgaan. „Ik ben nog aan het broeden op nieuwe ideeën en initiatieven. Het is zo belangrijk om lief voor elkaar te zijn. Het hoeft echt niet iets groots te zijn. Al gewoon glimlachen naar iemand op straat kan helpen. Zeker nu het lijkt alsof iedereen elkaar buiten eng vindt, helpt een ’gewone glimlach’ al een heleboel om iedereen vrolijker te laten voelen.”