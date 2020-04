Estelle blijft daten: ’Seks tijdens corona geeft me troost’

Gewoon een griepje

„In het begin nam ik het allemaal niet zo serieus, dat coronavirus. Ik riep, net als de helft van Nederland, dat het gewoon een griepje was. Als je dat nu nog steeds beweert, ben je knettergek. Of je volgt het nieuws niet. Ik hou me aan bijna alle voorschriften die het RIVM heeft opgesteld. Ik werk tegenwoordig vanuit huis, ik schud geen handen en houd anderhalve meter afstand. Ik spreek alleen zo nu en dan nog wel af, met andere mannen.”

Nymfomane

„Ik ben altijd al heel actief aan het daten geweest. Ik ben niet zozeer op zoek naar een vaste relatie, maar ik wil wel leuke mannen ontmoeten en ja… ik doe het ook voor de seks. Noem mij een nymfomane, maar ik hou er gewoon enorm van. De ene week heb ik geen date, de andere week heb ik er twee of drie. Dat eindigt niet altijd tussen de lakens, maar ik denk dat mijn gemiddelde wel een heel stuk hoger ligt dan bij de meeste vrouwen.”

Zorgen

„Mijn vriendinnen wezen me er enkele weken terug al op dat ik nu niet zomaar meer moet afspreken. En mijn ouders hebben me er ook al een preek over gegeven. Ze maken zich zorgen. Zij hebben allemaal makkelijk praten. Mijn vriendinnen hebben vrijwel allemaal een partner en ook mijn ouders hebben elkaar. Ik zie soms dagen echt niemand, alleen eens in de twee, drie dagen wat mensen in de supermarkt, waar ik dan dus ver bij uit de buurt moet blijven.”

Geen garanties

„Ik weet dat het niet verstandig is, maar ik heb besloten toch te blijven daten. Niet meer zoveel als voorheen, maar sinds we in Nederland thuis moeten blijven, heb ik wel met vier mannen afgesproken.

Dat doe ik niet geheel onverantwoord. Als het na wat chatten duidelijk wordt dat we gaan daten, vraag ik zo’n man naar zijn geschiedenis. Is hij in Italië geweest? Was hij op wintersport? Is er iemand ziek in zijn familie? Het geeft natuurlijk geen garanties, maar ik kan ook ziek worden van iemand die in de supermarkt tegen me aan botst.”

Fel oordeel

„Ik merk dat ik juist in deze periode meer dan ooit behoefte heb aan lichamelijk contact. Ik knuffel niet meer met mijn vriendinnen, ik zie hen en mijn ouders alleen nog maar via FaceTime; ik heb letterlijk huidhonger.

Ik wil gezoend worden, ik wil handen over mijn lijf voelen gaan. Als ik seks met iemand heb, troost dat me ook in een bepaald opzicht. Hier kan iedereen wel een fel oordeel over hebben, maar dat zijn vast de mensen die ’s avonds weer gezellig naast een partner in bed kruipen.”

Doodongelukkig

„Seks is voor mij heel belangrijk, altijd al geweest. Ik zou mezelf echt wel enkele maanden kunnen onthouden van dat lichamelijke contact, maar ik zou er doodongelukkig van worden. Ik zou tegen de muren van mijn appartement opvliegen!

Met een van de mannen met wie ik recent heb afgesproken, heb ik al wel vaker contact gehad. Hij is net als ik een verstokte single en hoewel we elkaar niet heel goed kennen, vertrouw ik hem wel. We hebben met elkaar afgesproken ons lichamelijke contact de komende quarantainetijd te intensiveren. Hij ervaart hetzelfde gemis als ik.”

Kerngezond

„Tegen mijn ouders en mijn vriendinnen zeg ik dat ik niemand zie. Ik heb geen zin in preken en opgeheven vingertjes. Het is niet zo dat ik ziek ben en hoestend en proestend de straat op ga. Ik voel me kerngezond en de mannen met wie ik date hebben ook geen enkel ziekteverschijnsel. Ik hamer daar heel sterk op. Als ze zich ook maar een beetje niet lekker voelen, cancel ik de date.”

Aanrakingen

„Ik kan niet wachten totdat we deze rottijd door zijn. Ik wil weer flirten, uitgaan, daten en leven. Ik kan me heel goed voorstellen dat er singles zijn die langzaam maar zeker in eenzaamheid wegkwijnen. Ik wist al wel dat lichamelijk contact belangrijk was, maar nu is het me meer dan ooit duidelijk. Een mens heeft aanrakingen nodig en ik zoek dat, in geringe mate en met voorzorgsmaatregelen op.”

