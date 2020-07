Ester was bang voor haar man: Ik leidde een dubbelleven

Slachtoffers van partnergeweld, ik ben een van hen. Ook als krachtige, zelfstandige en onafhankelijke vrouw met een goede baan kun je hierin terechtkomen. Iets waarvan je van tevoren denkt: ’Dat nooit’. Toch ging het zo. Waarom kies ik ervoor mijn verhaal te vertellen? Ik wil het taboe doorbreken, de verborgen verhalen van vrouwen zoals ik aan het licht brengen en bijdragen aan een betere beeldvorming van de slachtoffers.

Destructieve relaties

Het treft niet alleen kwetsbare, afhankelijke vrouwen zonder inkomen en met een afstand tot de maatschappij. Deze vrouwen belanden in de ‘Blijf-van-mijn-lijfhuizen’ en hulpverlening. Dat is ook het stereotypebeeld van slachtoffers dat heerst in de maatschappij. En daar herkent de sterke vrouw zich niet in.

De sterke vrouw heeft een mooie carrière, een fijn sociaal leven en is vaak financieel onafhankelijk. Toch raken deze vrouwen gevangen in destructieve relaties met fysiek geweld en psychische mangeling. Door hun krachtige voorkomen ziet de omgeving hen niet als potentieel slachtoffer van partnergeweld. Ze lopen eerder nog tegen extra onbegrip of muren op. Het is zeker niet zo dat iedereen je met open armen ontvangt met je verhaal. Het sociale netwerk kijkt vaak ook weg.

Mechanisme

Onlangs werd ik voor de tweede keer geïnterviewd over mijn verhaal. Toen ik mijn verhaal teruglas deinsde ik achteruit. Het is zo confronterend dat mijn eerste neiging was om het te ontkrachten. Overdrijf ik niet? Is het wel echt zo erg geweest? Precies dit is het mechanisme waardoor ik toen ook vastzat.

Ik was het type onafhankelijke vrouw. Toch leefde ik acht jaar in een relatie vol huiselijk geweld. Al die tijd hield ik het voor de buitenwereld verborgen. Niemand wist iets. Zelfs mijn beste vriendin of zus niet. Ik leidde een dubbelleven. Voordeur uit: succesvol in werk en sport, geliefd bij vrienden. Achter de voordeur: bang voor mijn eigen man. Als ik de deur achter me dicht trok en naar mijn werk ging voelde ik me echt Ester. Zelfverzekerd, enthousiast, volop met plezier in het leven. Als ik thuiskwam voelde ik me nog slechts een schim van mezelf. Vermoeid, somber en met weinig hoop.

Schaamte

De schaamte was zo groot dat het makkelijker is om te zwijgen. De afgelopen maanden echter is er in mij van binnen een nieuwe beweging gekomen. Een nieuw punt van transformatie. Alles bij elkaar is het een voelbaar keerpunt. De vraag die al jaren boven mijn hoofd zweeft, heeft haar antwoord gevonden. Kan ik ooit mijn verhaal vertellen? Dat was de grote vraag. De tegenhanger was of ik mijn verhaal mee mijn graf in zou nemen. Omdat het niet kan voor mijn jongens. Want het laatste wat ik wil is dat ik mijn zoons ermee belast.

Maar ja, het is mijn verhaal. Het is een deel van mij, ik kan het niet wegpoetsen. Het is deel van mijn leven en dat zal het blijven. Ik zie het ook niet als iets wat ik kan afsluiten. Dat is de illusie. De helende beweging zit in het insluiten van dit deel van mij. Erkennen dat het er is, dat het mij heeft beschadigd en dat het mij ook sterker heeft gemaakt.

Zoons

Mijn zoons zijn nu volwassen. Mijn verhaal mag verteld worden. Juist omdat de buitenwereld dit niet begrijpt. Het cliché Je kon toch gewoon weggaan?. Je begrijpt het pas echt als je weet hoe het gaat. Ik ben niet slap geweest maar juist te sterk.

Omdat ik mijn verhaal ook op LinkedIn deelde, kwam er heel wat op gang. Wat zich in de dagen daarna afspeelde kon ik niet voorzien. Ongekend en indrukwekkend. Hartverwarmend en intens. Zoveel reacties op mijn bericht. Ook ontvang ik veel persoonlijke verhalen van vrouwen (en enkele mannen) die zich in mijn verhaal herkennen en te maken hadden met fysiek en/of psychisch geweld. Of nog erger, vrouwen die er nu middenin zitten.

Aandacht

Het laat me zien hoezeer het nodig is dat er aandacht is voor dit thema. Ik ben nu zover dat ik mijn verhaal durf te delen. Ik hecht niet aan mijn aanzien of status als succesvolle, hoogopgeleide vrouw. Ik wil als mens mijn kracht, liefde en ondernemerschap juist gebruiken om vanuit mijn levenservaring bij te dragen aan het doorbreken van dit maatschappelijke taboe.

Ik focus me op de groep waar ik zelf toe behoor. Powervrouwen. Deze groep van sterke vrouwen heeft een andere aanpak en andere taal nodig om bereikt te worden. Spreek ze aan op hun kracht om bij hun kwetsbaarheid te komen. Niet andersom. Het beeld van het slachtoffer moet anders. Voor andere vrouwen, voor de generatie (klein)dochters na mij wil ik zorgen voor een wereld met betere en veilige relaties.