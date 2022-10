Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Claudine: ’Ik voel me slank maar de weegschaal denkt daar anders over’

Door Julia Zendman

„Mensen vragen weleens of ik mijn tanden bleek, maar het is puur natuur.” Ⓒ Feriet Tunc

Wij vinden alle vrouwen prachtig, ongeacht leeftijd, gewicht of ’schoonheidsfoutje’. Maar waar gaan zij nou echt van stralen? Onze succesvolle rubriek Mooi op elke leeftijd staat aankomend weekend eenmalig in VROUW Magazine. Hier online lees je de interviews alvast! Zo spraken we Claudine Koppes (49): ze is getrouwd, heeft een zoon en is stiefmoeder van drie oudere kinderen. Ze werkt achter de balie bij een tandartsen- en implantologiepraktijk.