Daghoroscoop 12 maart - Laat je niet overdonderen, Maagd

VANDAAG JARIG

Zorg ervoor dat jouw persoonlijke omstandigheden in orde zijn en leer om tevreden te zijn met je eigen gezelschap, dan zullen anderen ook graag in jouw nabijheid verkeren. Je liefdesleven zal aanzienlijk verbeteren zodra duidelijk wordt dat de liefde op jou moet jagen - en niet andersom.

ZONDAG JARIG

Het gaat je goed en dat blijft dit jaar zo. Met de zon in je financiële sector kun je een financieel hoogtepunt bereiken; er kunnen je banen worden aangeboden waarvoor je niet veel zult hoeven doen. Heb je een relatie, dan zul je ervaren dat de ander niets liever wil doen dan jou verwennen.

RAM

Thuis of bij vrienden kun je te maken krijgen met iemand die je niet mag, maar die wel op je gesteld is. Negeer de bekrompen kritiek waarop je kan worden getrakteerd. Beheers de neiging om je te buiten te gaan aan alcohol en drugs.

STIER

Je kunt om een of andere reden teleurgesteld zijn in jouw beroepsleven en het kan tot een buigen of barsten komen. Probeer afstand te nemen en van muggen geen olifanten te maken. Voel je niet schuldig als een relatie afkoerst op een splitsing.

TWEELINGEN

Houd alle veiligheidsaspecten in de gaten als je met kinderen op avontuur gaat. Zet in geval van twijfel je voet dwars. Je kunt op je teentjes getrapt zijn als de relatie met een vriend(in) bekoelt, maar gedraag je niet jaloers.

KREEFT

Jouw vriendenkring kan groeien en mensen kunnen ideeën spuien die je kijk op de wereld ingrijpend kan veranderen. Als je daarvoor open staat, kan dankzij een leuke introductie je loopbaan een onverwachte wending nemen.

LEEUW

Je kunt sterke vibraties opvangen van degenen die je dit weekend omringen. Bespreek de zaken die onenigheid oproepen, maar houd er rekening mee dat problemen niet een-twee-drie worden opgelost. Probeer diplomatiek te blijven.

MAAGD

Laat je niet overdonderen door een beroep dat op je wordt gedaan. Naasten kunnen voortdurend van gedachten veranderen. Ga er ontspannen en creatief mee om. Elke procedure komt tot stilstand als je jezelf koppig opstelt.

WEEGSCHAAL

Let goed op waardevolle bezittingen. Verander je weekendroutine eens. Door een paar bezigheden efficiënter te organiseren houd je meer tijd over voor leuke activiteiten en hoef je minder te haasten.

SCHORPIOEN

Binnen jouw privérelatie kan onverwacht spanning ontstaan als je partner iets van je verwacht waar je geen zin in hebt. Jouw verlangen naar vrijheid kan toenemen. Geef lucht aan je irritatie als de relatie verder gezond is.

BOOGSCHUTTER

Slaap uit en probeer zoveel mogelijk te onthouden van een droom die je vannacht heeft bezig gehouden, want er kan een wijze boodschap in zitten. Begin een dromendagboek om je dromen te analyseren.

STEENBOK

De mening en het advies van een vriend(in) kunnen je helpen onderscheid te maken tussen onbezonnen plannen en een onmiskenbaar succes. Reken dit weekend op opwindende gebeurtenissen, in zowel de beroeps- als de privésfeer.

WATERMAN

Maak tijd vrij voor een creatieve of sportieve hobby. Als je niet eerder probeerde iets te schrijven, moet je dat toch eens doen. Houd er rekening mee dat iemand over je kan gaan roddelen als je te veel bloemetjes buiten zet.

VISSEN

Ga op een prettige en ontspannen manier met mensen om. De kans op een rustig weekend lijkt klein; werkvolk of ijverige buren kunnen jouw rust verstoren. Word niet boos; pas je plannen aan. Houd huisgenoten te vriend.

