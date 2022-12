Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Mariska Bauer over herseninfarct: ’Vertrouwen in mijn hoofd kwijt’

Door Tanja Spaander Kopieer naar clipboard

„Ik geloofde het eerst niet. Hoe kon ik nou een herseninfarct hebben gehad?” Ⓒ ASTRID ZUIDEMA

Omdat een op de vier mensen in Nederland een hersenaandoening heeft, vragen Omroep MAX en de Hersenstichting aandacht voor de impact hiervan. Het resultaat van deze samenwerking is vanavond om 20:33 uur op NPO 1 te zien in het jaarlijkse programma Geef om je hersenen. Onder anderen Mariska en Frans Bauer vertellen hun verhaal. Mariska deed eerder al haar verhaal in VROUW.