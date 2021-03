VROUW zit op Clubhouse: kom jij met ons praten?

Maar wat is Clubhouse precies en hoe zorg je ervoor dat je elke woensdag met ons mee kunt praten? Wij zetten de stappen voor je op een rij.

Wat is Clubhouse?

Clubhouse is een nieuwe socialmedia-app, waarin je live met elkaar praat of luistert naar gesprekken. Eigenlijk is het één groot telefoongesprek of een ‘live podcast’. Er zijn speciale rooms. Die rooms worden opgericht door een Clubhouse-gebruiker, die moderators kiest. Hij/zij kan of kunnen dan andere mensen uitnodigen om deel te nemen aan het gesprek.

Sommige rooms zijn openbaar: daar kun je zelf naar binnen gaan als je Clubhouse hebt, je hoeft er niet voor worden uitgenodigd. Andere rooms zijn privé: in dat geval moet de beheerder van de room je uitnodigen en toelaten tot de room. Eenmaal binnen kun je meeluisteren of meepraten. In dat laatste geval druk je als je iets wil zeggen op de button met het handje, dan weet de Clubhouse-moderator dat je iets wil zeggen en kan hij/zij jou het woord geven.

Goed om te weten: de gesprekken op Clubhouse worden niet opgenomen, dus je kunt vrijuit praten zonder achteraf nog geconfronteerd te worden met uitspraken.

Hoe gebruik ik Clubhouse?

Je kunt de app Clubhouse downloaden in de App Store. Helaas is de app Clubhouse vooralsnog alleen beschikbaar voor mensen met een iPhone en je kunt alleen lid worden van de app als je wordt uitgenodigd door iemand anders die de app heeft of als je je aanmeldt voor de wachtlijst. Mocht je de app nog niet hebben, vraag dan eens in je omgeving of iemand jou kan uitnodigen.

In de app is een functie, waarin je mensen kunt volgen uit jouw adressenbestand die ook Clubhouse hebben. Verder kun je accounts zoeken via de zoekfunctie. De Clubhouse-naam van VROUW is @vrouw_nl. Als je ons account volgt, staat bovenaan in Clubhouse altijd de nieuwe meeting aangekondigd.

Bij VROUW willen we elke week een ander onderwerp behandelen in Clubhouse. Deze week is dat: Stem jij op een vrouw? De link naar de Clubhouse meeting van deze week is: https://www.joinclubhouse.com/event/MRLrKWlz

Tot woensdag!