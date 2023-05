’Ik kwam expres niet kijken bij de wedstrijden van mijn dochter’

„Ik heb zelf op hoog niveau gehockeyd. Eerst met alle plezier, later met steeds meer tegenzin. Het viel me zwaar om steeds op mijn voeding te letten en mezelf allerlei leuke uitjes te ontzeggen omdat ik wedstrijden moest spelen. Toch ben ik er nog heel lang mee doorgegaan. Te lang. Ik was zo doorgeslagen in trainen en ‘gezonde’ voeding, dat mijn hele stofwisseling in de war raakte. Toen ik eenmaal stopte, ook door blessures, was mijn lichaam totaal van slag en kwam ik kilo’s aan. Maar ik genoot wel weer van het leven en kreeg weer contact met vriendinnen die ik door de sport jarenlang uit het oog was verloren.

Druk

Nu heb ik zelf een gezin en mijn dochter wilde graag op atletiek. Dat mocht. Maar ik hoopte dat ze het ‘gewoon leuk’ zou vinden. Ik ging expres niet kijken bij wedstrijden, zodat ze niet de druk zou voelen om te presteren.

Mijn vader was wel altijd aanwezig bij mijn trainingen en wedstrijden. Dan stond hij aanwijzingen te geven en te joelen als het goed ging en te mopperen als ik iets fout had gedaan. Of erger: als teamgenoten dat deden. Mijn vader noemde het ‘enthousiasme’, maar ik vond het pusherig en vervelend. Het voelde als een druk om beter te moeten worden. Voor hém. Omdat hij het blijkbaar zo belangrijk vond. Daarom at ik te weinig, trainde ik te veel en raakte ik uiteindelijk het plezier in het spelletje kwijt.

Dat wilde ik mijn dochter besparen, dus ging ik niet kijken. Ik informeerde wel hoe het was gegaan, maar maakte er verder geen ding van. Tot mijn grote schrik bleek ze uit zichzelf heel fanatiek. Ze was de beste van haar leeftijdsgenoten. Ik zag de bui al hangen. Het was net alsof ik terug in de tijd ging als ik naar haar keek. Hoe geconcentreerd ze zich voorbereidde op een wedstrijd, hoe ze ineens meer eiwitten wilde gaan eten, begon te zeuren over fitnessapparatuur voor thuis en haar oude vriendinnen amper nog zag. Het leek wel alsof ik mezelf terugzag.

Gitaar

Ik besloot haar te vertellen over mijn eigen sportcarrière. Dat het helemaal was misgegaan en ik een eetprobleem had ontwikkeld. Maar ze keek me aan alsof ze water zag branden. Dat was bij haar toch helemaal niet aan de hand? Ze hield gewoon van sporten. Ja, dat zei ik vroeger ook altijd als ik ‘commentaar’ kreeg.

Corona bracht gek genoeg redding. Geen trainingen en wedstrijden meer. Ze miste het sporten vreselijk, maar ik zag ook dat ze langzaam weer de ‘oude’ werd. Het dieet werd losgelaten, ze at weer normaal mee. En nog mooier: ze ontdekte de gitaar. Het was ineens gitaar voor en gitaar na. Weer fanatiek, ja. Maar het mooie is dat je niet op elke gram hoeft te letten of aan gewichten hoeft te hangen.

Toen de atletiektrainingen weer begonnen, zei ik dat ze het niet allebei kon doen: het was óf muziekles en een mooie elektrische gitaar van ons (een soort van omkoping, als ik eerlijk ben), óf atletiek. Het werd de gitaar. Ik liet niets merken, maar wat was ik blij! Ik hoop dat ze pas voor zo’n intensieve sport kiest als ze wat ouder is, en minder beïnvloedbaar. Is dat zo raar?”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Eventuele namen zijn gefingeerd.

