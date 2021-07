Enith Brigitha: ’Ik haalde nooit goud omdat de Duitsers zich volspoten met anabolen’

Enith: ’Ik haalde nooit goud omdat Oost-Duitse zwemsters altijd wonnen. Later bleek dat ze zich volspoten met anabolen’ Ⓒ Stef Nagel

Bij elke Olympische Spelen komt het weer naar boven: ooit stonden zíj daar op het erepodium. Enith, Monique en Kirsten vertellen over hun herinneringen aan die felbegeerde medaille(s) en hoe het ze verder verging. Vandaag Enith Brigitha (66). Ze won als zwemster twee keer brons in Montreal in 1976 en werd twee keer Sportvrouw van het Jaar. Enith is getrouwd met Jan en heeft drie dochters en vijf kleinkinderen.