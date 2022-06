Geef jij je kind een gps-tracker?

Gps-trackers laten nauwkeurig zien waar je kind zich bevindt op elk moment van de dag. Gps-trackers zijn er in allerlei soorten en maten. Zo zijn er gps-trackers in de vorm van een horloge. Deze geeft ouders ook de mogelijkheid om te communiceren met hun kind. Ook kan je er zones mee instellen en krijg je een melding op je telefoon als je kind deze zone verlaat. Sommige modellen geven ook een melding als de tracker wordt afgedaan.

Naast deze horloges zijn er ook gps-trackers die bevestigd kunnen worden aan een riem of schoen. Zulke trackers kunnen handig zijn als je kind aan het buitenspelen is en jij hem of haar niet in de gaten kan houden. De tracker geeft je dan toch zekerheid, doordat je de locatie van je kind kan bekijken.

Schijnveiligheid

Opvoeddeskundige Maria van der Wal zegt tegen de Limburger dat de gps-trackers een vorm van schijnheiligheid bieden. Zij is anti gps-tracker, omdat het volgens haar een signaal afgeeft dat de wereld onveilig is. “Daar kan een kind angstig van worden, het zelfbeeld lijdt eronder en het is ook slecht voor het zelfstandig leren worden van een kind.”

Tragedies

Van der Wal begrijpt dat de interesse rond de gps-trackers groot is bij ouders sinds de moord op de 9-jarige Gino. “Vooral in een regio die na Nicky Verstappen opnieuw te maken krijgt met zo’n tragische gebeurtenis. Maar dergelijke tragedies zijn niet de norm. Het zijn incidenten. Je zult zien dat over een paar weken de angst die is ontstaan weer is weggeëbd. Dan blijft zo’n aangeschafte tracker weer thuis liggen. En dan? Ik ben juist een groot voorstander van dat je je kind leert om zelfstandig na te denken.”

Leeftijd

Op welke leeftijd moet je stoppen met de gps-tracker? Collega M vindt dat een tracker bij basisschoolkinderen nog wel kan, maar bij kinderen die op de middelbare school zitten het te ver gaat. Aan de andere kant is het voor ouders wel geruststellend als ze op de hoogte zijn van de locatie van hun kind.

Reacties

Linde heeft een gps-tracker voor haar kind gekocht, omdat ze de wereld niet meer vertrouwt.

Volgens Syl is het onmogelijk om je kind continu in de gaten te houden en ben je als ouder nooit zorgeloos.

Suzanne durft haar kinderen niet meer alleen te laten als ze gaan spelen, maar twijfelt of de gps-tracker de oplossing is.

Praat mee

