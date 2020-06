„Sinds deze week mag ook de kapper weer komen en eindelijk ziet mijn moeder er weer verzorgd uit. Ik schrok iedere keer opnieuw als ik haar zag. Je moet weten dat mijn moeder al decennia wekelijks naar de kapper gaat: watergolven en als het nodig is de uitgroei bijwerken. Ik had haar dus ook nog nooit zo onverzorgd gezien. Ze begon er met haar uitgegroeide, halflange haar uit te zien als een vogelverschikker. En de mannen op haar afdeling leken wel weggelopen uit een Kabouter Plop-film; wat een baarden!”

Pedicure

„In de media wordt vooral belicht dat familie de instelling niet in mocht, en wat een verdriet dat alles met zich meebracht. Maar het is veel meer dan dat. Want niet alleen de kapper maar ook de pedicure en de fysiotherapeut mochten er niet meer in. En hun taken werden - begrijpelijk - evenmin door zorgmedewerkers overgenomen. Want daar hebben zij over het algemeen én geen tijd voor én geen kennis van. Maar dat betekent wel dat er ook op die gebieden de afgelopen maanden niets is gebeurd. Bewoners zien er daardoor verwaarloosd uit; haren en nagels groeien door, lockdown of niet.”

„Bovendien kan een dementerend persoon pijn vaak niet goed duiden. Nu de pedicure weer terug in de instelling is, schrikt ze van wat ze aantreft bij de bewoners. Een akelig idee dat jouw vader of moeder wellicht al tijden pijn had. En wat denk je van het gebrek aan beweging, omdat de fysiotherapeut de instelling niet in mocht?”

Mantelzorgers

„Mijn kritiek richt zich dan ook niet op de zorgmedewerker. In tegendeel, zij doen hun uiterste best en zijn tegen wil en dank in een situatie beland waarop ze totaal geen invloed hadden. De werkdruk is gigantisch hoog en de laatste jaren is er enorm bezuinigd op de zorg en is men meer en meer op de mantelzorgers gaan leunen. Maar in het hele gebeuren rondom de lockdown zijn mantelzorgers totaal niet gehoord. Ik voel me compleet buiten spel gezet. Terwijl wij de laatste jaren, juist door alle bezuinigingen in de zorg, zo ontzettend nodig waren.”

„Hoe je het ook wendt of keert, deze groep dementeerde ouderen is heel veel tekort gekomen. Want het is niet zo dat zaken die mantelzorgers voorheen deden, door iemand anders zijn overgenomen. Daar is simpelweg geen tijd voor vanwege het dagelijkse werk van de zorgmedewerker. Het beleid was vooral gericht op het virus buiten de instelling te houden, en men heeft getracht de zaak zo goed en zo kwaad als het ging ’draaiende te houden’. In hoeverre deze kwetsbare groep door dit alles emotionele en/of lichamelijke schade heeft opgelopen is iets wat naar mijn mening onderzocht zal moeten worden. De uitkomst hiervan dient meegenomen te worden in de overweging of een volledige lockdown opnieuw de beste beslissing voor deze groep zal zijn, mocht er in de toekomst een nieuwe (corona)uitbraak komen.”

Roken

„Deze week was ik vanzelfsprekend weer op bezoek. Dit keer samen met mijn zus Myra die nu gelukkig ook weer mag komen. Mijn moeder was heel blij om ons te zien. Ze zag er ook weer ouderwets goed uit, ondanks dat er nog geen tijd is geweest om de 10 centimeter uitgroei weg te werken. Natuurlijk was ze opnieuw not amused door de mondkapjes, maar dit keer vooral vanwege het feit dat wij niet mee naar het balkon mochten toen ze wilde gaan roken.”

„Bezoek mag namelijk alleen bínnen in haar appartement zijn. Dat is de huisregel. Het was mooi om te zien hoe ze voor zichzelf opkwam toen ze pittig aan de verzorger vroeg waarom dat niet mocht. Het antwoord van de zorgmedewerkster was slechts: ’Het mag gewoon niet’. Ze nam niet eens de moeite om het mijn moeder uit te leggen. Dan begrijp je wat mij betreft je vak niet. Als je niet eens de moeite neemt om het duidelijk uit te leggen, zie je denk ik de mens achter de dementie niet. Ze zijn echt niet gek hoor! Probeer het gewoon duidelijk te maken! Even met z’n drieën naar buiten - dus buiten de instelling - mocht ook niet. Er mag weliswaar weer gewandeld worden, maar alleen op woensdag. En het was het dinsdag. Zucht...”