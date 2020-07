Martine doet aan SM: 'Mijn vriend kwam ermee'

„Ewout is een stuk ouder dan ik ben, 44. Hij is een geslaagd zakenman die leiding geeft aan een bedrijf met zo'n honderd medewerkers. Ik ontmoette hem op een verjaardag van een gezamenlijke vriend. Ik viel direct voor zijn krachtige uitstraling. Bij Ewout voel je je meteen op je gemak. Hij is een tikje dominant, zonder de ander uit het oog te verliezen. Zijn wil is wet. En vaak heeft hij het ook gewoon bij het rechte eind.”

SM

„Hij vertelde al snel nadat we met elkaar begonnen te daten dat hij van SM hield. Soft SM, niet het keiharde kinky werk. Ik had me daar nog nooit in verdiept, maar het intrigeerde me wel. Net als heel vrouwelijk Nederland, had ik ook 50 Shades of Grey gezien en gelezen. Daar deed het mij wel een beetje aan denken. Ik vond het ontzettend spannend. Het was in elk geval niet zo dat ik gillend wegliep bij hem.”

Overgave

„Ewout heeft SM op een heel rustige en vooral vertrouwde manier in onze relatie ingebracht. Het draait vooral om dat vertrouwen, die overgave, zei hij. Ik kon me aan hem geven. En eerlijk gezegd was hij de eerste man die dat echt bij me voor elkaar kreeg. Ik vond het spannend en gaf mijn grenzen aan. Die respecteerde hij volledig. We gaan steeds een stapje verder; na drie jaar ontwikkelt onze relatie zich op dat vlak nog steeds.”

Vanille-seks

„Ewouts vorige relaties zijn stuk gelopen op zijn seksuele fantasie en voorkeur. Die vrouwen trokken het niet. Ze waren meer van de vanille-seks, zoals Ewout dat noemt. Ik vind dat zo nu en dan ook weleens fijn. We wisselen het af en dat gaat prima. Als we aan SM doen, nemen we daar altijd uitgebreid de tijd voor. Maar in vrijwel iedere vrijpartij zit wel een SM-element verstopt.”

Onderdanig

„We appen regelmatig overdag al met elkaar over wat we die avond gaan doen. Ewout initieert dat altijd. Ik geniet ervan dat hij dan op kantoor, tussen al zijn medewerkers, blijkbaar druk is met mij en ons seksleven. Het is een misvatting te denken dat het bij SM altijd om de dominante persoon draait. We komen allebei aan onze trekken. Ik kan me heel goed vinden in mijn onderdanige rol. Mijn vriendinnen moesten eens weten.”

Bijval

„Ik deel dit met niemand. Mensen begrijpen het niet en hebben er nogal snel een oordeel over. 'De eerste man die mij in bed een tik op mijn kont geeft, zet ik naakt op straat', zei een vriendin onlangs nog. Ze kreeg veel bijval. Ik vraag me af of iedereen toen de waarheid sprak. Ik heb ook wat mee zitten knikken, terwijl ik regelmatig een tik van Ewout krijgt. Maar altijd met liefde. Ik wou dat ik deze vorm van seks eerder had ontdekt, het pas heel goed bij me.”

Bondage

„Het is niet zomaar dat 50 Shades of Grey zo'n bestseller is geworden. SM windt veel vrouwen op. Het voelt heel fijn je volledig te geven aan een man, vind ik dan. Ik vertrouw niemand zoals ik Ewout vertrouw. Met deze man wil ik oud worden. We hebben op seksgebied nog zoveel te ontdekken. We zijn voorzichtig begonnen met bondage en dat intrigeert mij enorm. Zodra ik de touwen om mijn lijf voel, raak ik opgewonden.”

Klaarlomen

„Overigens is het bij ons zo dat we tijdens de seks allebei aan onze trekken komen. Ewout laat mij altijd klaarkomen, dat heb ik toen we er net mee begonnen als eis gesteld. Ik wilde klaarkomen en altijd mijn grens kunnen aangeven. Daar is hij tot nu toe nog geen een keer overheen gegaan. We voelen elkaar heel goed aan.”

