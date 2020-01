Pia: Ik gaf mijn kinderen geld voor alcohol en drugs

Ⓒ Pia en haar zoon

In plaats van drugs verbieden, wil D66 een gereguleerde drugsmarkt. Dat staat in een manifest dat de partij opstelde. Pia van Antwerpen (60, moeder van vier kinderen) is faliekant tegen. Zij verloor vorig jaar zoon Thomas aan de gevolgen van jarenlang drugsgebruik. Aan VROUW vertelt ze over de verslavingen in haar gezin. „Twee van mijn kinderen zijn momenteel, net als ik, ’in herstel’.”