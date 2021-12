Daghoroscoop 9 december - Het kan een betoverende dag worden, Tweelingen

VANDAAG JARIG

Er lijkt sprake van een paar kortdurende romances, doordat de planeet die je liefdeleven regeert, razendsnel door je horoscoop beweegt. Je voelt je vooral aangetrokken tot mensen met wie je plezier kunt hebben. Dat kunnen sportieve lieden zijn, die je op een sportveld of tribune ontmoet.

RAM

Doe je best om de relatie met een collega te verbeteren. Problemen kunnen door huiselijke stress ontstaan. Wees bereid te vergeven en vooral te vergeten, dan blijft in ieder geval de vriendschap in stand. Focus op romantiek.

STIER

Je kunt spontaan vallen voor iemand die getrouwd is, maar een relatie met diegene is gedoemd te mislukken. Bedenk wat voor jou belangrijk is, wat je eigenlijk niet kwijt wilt en wel kwijt zou kunnen raken. Je zult iets moeten veranderen.

TWEELINGEN

Als je iedereen gelukkig wilt maken, moet je jezelf niet overslaan. Doordring naasten ervan dat je ook een eigen leven hebt en het recht zelf beslissingen te nemen. Voor verliefden kan het een betoverende dag worden.

KREEFT

Reisplannen moeten misschien worden gewijzigd door ziekte of een vaccinatie. Voorkom dat je onderweg gezondheidsproblemen krijgt. Ouders kunnen je ergeren met hun bemoeizucht. Houd je mond, dan blijft de relatie intact.

LEEUW

Een goede dag om een relatie te repareren die wat deukjes opliep. Je kunt de harmonie herstellen nu je je goed kunt uitdrukken. Hoewel financiën wat fluctueren, kun je vandaag winst maken. Laat beminden meeprofiteren.

MAAGD

Reken niet op medewerking als je rond Kerstmis extra vrije dagen wilt opnemen; er zullen er meer zijn die dat willen. Thuis dreigt tweedracht en zal het vinden van een compromis broodnodig zijn. Dankzij een naaste kun je iets winnen.

WEEGSCHAAL

Plaats de positieve kant van je karakter in de etalage en toon wie je bent. Laat je verwennen; bezoek de sauna, de schoonheidsspecialiste of de kapper. Eet en drink met mate. Spreek af met je beste vriendin als je je hart wilt luchten.

SCHORPIOEN

Beteugel je lust om met geld te smijten. Wat je nu uitgeeft, ben je daarna kwijt. Grijp een kans om je talenten te demonstreren. Als je goed communiceert, kun je gevraagd worden om les te geven op je kennisterrein. Doe het.

BOOGSCHUTTER

Reken op geluk als je je energie op je werk richt. Laat je niet afleiden door beslommeringen thuis. Van jouw succes kunnen ook anderen profiteren als je toegeeft aan je menslievende kant. Reken af met gedrag uit je jeugd.

STEENBOK

Het wordt een positieve dag als je deel uitmaakt van een team dat zich inzet voor een humanitaire zaak of het milieu. Uit een brainstorm zullen bruikbare ideeën voortkomen. Gesprekken verlopen vruchtbaar en prettig.

WATERMAN

Jouw intuïtie is terug van weggeweest, waardoor je in staat bent om anderen te helpen. Je weet wat je verkeerd hebt gedaan of waar je tekort bent geschoten. Zorg dat opgelopen wonden kunnen helen door meer openheid te betrachten.

VISSEN

Relaties zijn vandaag harmonieus; je drukt je gemakkelijker uit dan anders. Excuseer je voor iets wat je verkeerd hebt gedaan. Financieel kan het je meezitten als je optimisme en lef toont. Iemand uit het buitenland kan aan je succes bijdragen.

