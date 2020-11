’Ieder mens is pas mens als hij een afwijking heeft’

Jeffrey Wijnberg Ⓒ EIGEN BEELD

Het is psychologisch correct om te zeggen dat je je niet druk moet maken om kwesties waar je geen controle over hebt. Dat piekeren zinloos is wanneer iets buiten jouw invloedsfeer ligt. Maar de realiteit is anders: een sterk gevoelde angst kan in luttele seconden de fantasie prikkelen om de ergste rampscenario’s te ontvouwen. En daar kan geen redelijkheid tegenop.