5 tips om beter om te gaan met je gamende kind

1. Zie de positieve effecten van gamen in

„Voor mij ging er een wereld open tijdens het schrijven van het boek. Als moeder van drie gamende kinderen, waarvan voornamelijk mijn zoon (12) vaak achter het scherm te vinden is, begon ik kritisch aan mijn onderzoek. Nu sta ik er helemaal anders in. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat gamen een positief effect kan hebben op onder andere het probleemoplossend vermogen, de samenwerkingscapaciteiten, communicatie, hand-oogcoördinatie en het ruimtelijk inzicht van je kind.”

„Bovendien zijn negatieve effecten, zoals een toename van agressieve gedachten en gedragingen door schietgames, nooit aangetoond. Natuurlijk kan je kind tijdelijk wat gefrustreerd(er) zijn, zoals bij een tennisser die na verlies zijn racket tegen de grond smijt, maar voor een blijvend effect op het karakter van je kind hoef je niet te vrezen.”

2. Zie je kind niet als een gamende zak aardappelen

„Als je door inzicht in de positieve effecten eenmaal een genuanceerder beeld hebt van gamen, is het ook gemakkelijker om de hobby van je kind op een andere manier te bekijken. Ik zag mijn zoon zelf vaak als een apathisch kind dat daar met met die koptelefoon op de bank zat te nietsnutten. Nu zie ik dat anders. Kijk maar eens goed naar je eigen kinderen als ze met hun console zitten: ze zijn eigenlijk heel actief bezig, communiceren (zeker tijdens online games) continu met anderen, zijn vrolijk en maken veel lol. Zet eens die andere bril op! Je zal merken dat je er zelf ook ontspannener van wordt.”

3. Benader je kind respectvol

„Het is voor mijzelf als moeder een eyeopener geweest: als ik mijn kind anders benader, dan reageert hij ook anders. Als je beter naar je kind kijkt en de dingen erkent die hij/zij leuk vindt, voelt hij/zij zich gezien en je opent deuren om het erover te hebben en afspraken te maken over schermtijd. Als mijn zoon een doelpunt maakt op het voetbalveld sta ik te juichen, maar als hij trots vertelt dat hij een level hoger is gekomen haast ik me te zeggen dat hij dan ook direct kan stoppen met gamen.”

„Ik wees hem door mijn negativiteit eigenlijk af, en begon daardoor al op achterstand als ik afspraken wilde maken. Want begrijp me niet verkeerd: gamen mag dan minder schadelijk zijn dan ik dacht, het is niet zo dat je het als ouder maar moet laten gaan. Acht uur gamen per dag is nog steeds te veel, maar zo’n 2 à 3 uur per dag kan best als je kind verder goed functioneert.”

4. Houd het functioneren van je kind in de gaten

„Daarmee kom ik gelijk bij de volgende tip: blijf het gedrag en functioneren van je kind wél goed analyseren. Beweegt hij/zij genoeg, hoe staat het met de prestaties op school, worden er voldoende slaapuren gemaakt? Door dit alles in de gaten te houden, kun je samen met je kind op zoek naar een gezonde balans tussen school, vrienden, sport en gamen. Als je dit in samenspraak doet en niet van bovenaf van alles probeert op te leggen, zal je ook merken dat je kind welwillender wordt en zal meedenken over die balans.”

5. Vrees niet: een verslaving is uitzonderlijk

„Ben je bang dat je kind verslaafd zal raken aan het gamen? Dat kan, maar het gebeurt niet zo snel en in veruit de meeste gevallen ligt daar al andere problematiek aan ten grondslag. Het gamen is in zulke gevallen de uitvalsbasis die is ontstaan door een ongelukkig of somber gevoel, pesterijen op school en/of andere problematiek. Als kinderen mentaal al kwetsbaar zijn, zijn ze ook extra kwetsbaar voor problematisch gamen.”