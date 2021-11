Daghoroscoop 22 november - Er kan iets onverwachts gebeuren, Maagd

VANDAAG JARIG

Drijf komend jaar mee met het tij en laat de tijd zijn werk doen als je iets wordt afgenomen. Er komt vrijwel altijd iets voor in de plaats, en soms beter. Leer te accepteren wat je overkomt. Steun je partner als deze wordt gedwongen grote financiële veranderingen aan te brengen en daaronder lijdt.

RAM

Een lezing of bijeenkomst kan je inspireren en in een discussiegroepje kun je een onderwerp tot op de bodem willen uitspitten. Bedenk alvast wat je met Kerst wilt gaan doen.

STIER

Je zult graag weer aan het werk gaan als het weekend aan de saaie kant was. Zoek je heil in een andere omgeving als een relatie voorbij is. Kom niet op een ruzie terug als het duidelijk is dat de andere partij er liever over zwijgt.

TWEELINGEN

Een geschikte dag om te brainstormen. Als het gaat om toekomstplannen kun je versteld staan van de ideeën die anderen hebben. Verander mee, als tijden veranderen. Pak vast cadeautjes in als je Sinterklaas viert.

KREEFT

Er dreigt ruzie met een koppig iemand, maar waarschijnlijk ben je daar inmiddels aan gewend. Denk er eens over na of de oorzaak bij jou kan liggen. Overeenstemming wordt bereikt als je respectvol met elkaar omgaat.

LEEUW

De week gaat goed van start. Collega’s zullen opgewekt zijn en werk verloopt vlot als ook je je steentje bijdraagt. Loop niet om verplichtingen heen; het gaat aan je knagen als je in een of ander opzicht in gebreke blijft.

MAAGD

Wendt je tot vertrouwelingen als werk dat af moet niet op tijd dreigt klaar te zijn. Een origineel idee is waarschijnlijk nog uitvoerbaar ook. Bedenk wat je moet doen om het te beschermen. Vanavond kan er iets onverwachts gebeuren.

WEEGSCHAAL

Werk je door papieren rompslomp heen en beantwoord mails en telefoontjes van vorige week. Een onlangs gevolgde opleiding kan van pas komen. Iemand die je kort geleden hebt ontmoet wil je beter leren kennen.

SCHORPIOEN

Een afwisselende dag. Blijf alert op de weg, want mensen kunnen zich vreemd gedragen. Een promotie kan met zich meebrengen dat je een andere werkruimte betrekt, leuker werk krijgt of prettiger werktijden.

BOOGSCHUTTER

Veranderingen op het werk kunnen onverwacht zijn, maar niet ongunstig. Maak stap voor stap ambities waar. Sta open voor een experiment en luister naar je intuïtie. Koop kerstkaarten bij een charitatieve instelling.

STEENBOK

Een rustige dag is op veel manieren heilzaam. Werk vordert sneller als je alleen bent. Familie kan een emotioneel beroep op je doen, maar het lijkt verstandig je nergens mee te bemoeien. Denk na over de consequenties van een besluit.

WATERMAN

Een productieve dag als je een leidinggevende functie bekleedt. Jouw gevoel voor rechtvaardigheid zal van pas komen bij besluitvorming en de beoordeling van anderen. Bouw het vertrouwen in jezelf verder op.

VISSEN

Je kunt zoveel goede ideeën hebben dat je niet weet welke je als eerste naar voren of ten uitvoer moet brengen. Dat vergroot helaas de kans dat je helemaal niet tot actie overgaat. Prikkel je verantwoordelijkheidsgevoel.

