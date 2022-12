Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine The Real House Wives of Amsterdam-Susanna: ’Je ziet me zelden twee keer in dezelfde outfit’

Door Kim Querfurth Kopieer naar clipboard

Susanna: „Een jeans met glittertop en het haar in een staart zie ik als casual.”Van links naar rechts: Kimmylien, Hella, Charry-Ann, Djamila, Suzanna, Sheila en Maria. Ⓒ Feriet Tunc

Ook als je het breed hebt, zoals The Real House Wives of Amsterdam, kun je slimme keuzes maken. Want waarom alles alleen maar kopen als je dat designerjurkje ook kunt huren? Wij namen een kijkje in het brein van de housewives!