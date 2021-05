Sterke recepten voor puberale koks

Het roept bij mezelf ook af en toe vraagtekens op. Ik krijg weleens berichten van lezers die denken dat ik al die fijne taarten, stoofschotels en soepjes allemaal in mijn eigen keuken heb bekokstoofd. Was het maar waar. Had ik maar de tijd om de hele dag te staan kokkerellen. Meestal probeer ik dat te ondervangen door bij voorbeeld in de intro op de pagina naast het recept nog een keer de naam van de maker te noemen, eens een keer een quote mee te nemen van de auteurs en soms hebben we ook weleens een weggeefactie.

‘Maar wij willen graag een recensie’, zeiden Michael en Daniel Sterk, ‘want dat heb je beloofd’. Om met Mark Rutte te spreken: ‘Ik heb daar geen actieve herinneringen aan. Maar ik ben de beroerdste niet. En mijn kinderen verwijten me ook weleens selectieve dementie, dus hoppa: ik heb het boek ‘Sterke recepten’ (met als ondertitel voor de volledigheid en omdat ik de broers niet nog eens voor het hoofd wil stoten: 50 x onweerstaanbaar) er nog eens bijgepakt.

Hyperactief metabolisme

Het is geen dik boek, 125 pagina’s en bovenal: het is geen moeilijk boek. Zelf prijzen de makers hun geesteskind in het voorwoord aan met: ‘Woehoe, je leest nu het voorwoord van een kookboek waaruit je wel alle recepten wil maken’. Ik denk dat daar wel iets inzit. Als je een sportief type bent met een hyperactief metabolisme dan. Niemand komt aan van water en lucht, maar ik hang er wel tegenaan dankzij een leven lang lijnen en het weer laten waaien. Dan zijn gerechten als ‘kaas-knoflook borrelbrood’, ‘lasagnetaart’ en ‘kinderbuenogebakjes’ niet echt een aanrader. Dat gaat zo op je dijen zitten.

Frisse blonde knapen

Het is het de broertjes zelf niet aan te zien. Frisse blonde knapen zijn het, die zo te zien geen enkel probleem hebben met het verorberen van een Mexicaanse dip ring en pannenkoek banaan dippers. Of ze rennen iedere dag 24 keer het Vondelpark rond. Dat kan ook.

Voor mijn jongste zoon is dit kookboek een droomboek. Die leeft voor loaded nacho’s. Je kunt hem er ’s nachts voor wakker maken. Er kwam eerder een soortgelijk boek uit van Tasty en daar heeft ie zoveel uit gekokkereld, dat de pagina’s aan elkaar kleven.

Puberproof

Gezien de fotografie, het soort recepten, de kekke uitstraling van de koks, de tips en de video-ondersteuning (op de website van de broertjes SterkInDeKeuken.nl is voor ieder recept een speciale kookvideo terug te vinden. Helemaal puberproof), denk ik dat mijn zoon en zijn leeftijdgenoten ook precies de doelgroep zijn. Dat is prima. Je kan zo’n kind maar beter in de keuken een eigen hamburger leren bouwen dan dat ie dagelijks een fastfoodketen frequenteert. De moeder in mij maakt er dan wel even een salade bij (die hij dan vanzelfsprekend niet opeet, want er moet wel een gaatje overblijven voor de marshmallow chocoladedip en zo’n stuk paprika kan dan enorm in de weg zitten).

Ruimte voor verbetering

Afijn, conclusie: Sterke Recepten is een prima boek om cadeau te doen aan je neefje dat gaat studeren, maar nog wel ieder weekend naar huis gaat om bij mama de nodige vitamientjes te tanken. Qua groentegerechten zie ik ruimte voor verbetering. Maar goed, daarvoor hebben we natuurlijk altijd Ottolenghi nog.