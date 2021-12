Worstenbroodjes maken? Hét recept van Marjolein

Nodig: kilo bloem, halve liter volle melk, half ons gist (bij de bakker halen of droge gist uit een zakje), 75 g roomboter, 20 g zout, 30 g basterdsuiker, 2 kilo gehakt (half-om-half).

Bereiding: Strooi de bloem op de aanrecht, maak er een berg van met een kuiltje in het midden. Doe daar gist, zout, boter in klontjes en basterdsuiker in. Zet de melk binnen handbereik en giet een scheut op de berg. Kneden tot de handen droog zijn. Telkens nieuwe melk toevoegen tot je een mooie bol hebt en de melk op is.

Leg de bol in een schaal met een natte theedoek eroverheen. Een half uurtje laten rijzen is het minste!

Kruid het gehakt naar smaak. Maak vervolgens 40 balletjes van 50 g per stuk. Zet die even in de koelkast (dan verwerk je het makkelijker). Maak van het deeg 40 balletjes van 40 g. Leg die onder een plastic zak om na te rijzen. Rol ondertussen van de gehaktballetjes worstjes tussen je handen.

Zet een kopje water bij de hand. Bestrooi het aanrecht met bloem. Rol met een deegroller een balletje uit tot lapje. Leg in het midden een worstje. Vouw eerst de boven- en de onderkant over het worstje heen en daarna de zijkanten. Die moeten elkaar overlappen. Bestrijk het deeg met een beetje water en plak het broodje dicht.

Doe dat 40 (!) keer (of laat het je kind(eren) doen). Laat de broodjes een half uurtje narijzen onder een opengeknipte vuilniszak. Verwarm ondertussen de oven voor op 180 graden. Leg de broodjes op de bakplaat. Als ze goudgeel/bruin zijn, mogen ze eruit.