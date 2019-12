Polyamorie Files 88: ’Het is over Ella’

De hele avond hik ik op tegen het gesprek dat ik met Jeff moet hebben. In mijn hoofd herhaal ik constant de woorden die ik tegen hem wil zeggen. Ik wil hem niet boos maken en ik wil ook niet gefrustreerd overkomen. Als de kinderen eindelijk op bed liggen, maak ik koffie en ga naast hem zitten op de bank. Nerveus schraap ik mijn keel om te zeggen dat het zo niet langer gaat. ‘Het is over El. Ze hebben er een punt achter gezet. Zomaar opeens. Jackie wil niet meer.’

Troosten

Jeff staart voor zich uit en zijn woorden klinken na in mijn hoofd. Zei hij dat nou echt? Ik bekijk mijn man nog eens goed en zie nu pas hoe bloeddoorlopen zijn ogen zijn. Hij zit ineengedoken in het hoekje van de bank. Het voelt raar om zo naast hem te zitten, ik kan hem niet troosten want ik voel het niet. Dus blijf ik zwijgen. Na een tijdje begint Jeff weer te praten. ‘Jackie wil me niet langer delen met jou. Ze wil sowieso iemand voor zichzelf en blijkbaar is dat dus Mikkie.’

Ik knik langzaam en leg mijn arm op zijn knie. ‘Ben je erg geschrokken? Je wist toch dat die twee meer waren dan alleen vriendinnen?’ Jeff haalt zijn schouders op. ‘Ja, ik zag het ook wel, ik dacht alleen dat Mikkie leuk was voor erbij en dat Jackie van mij hield. Maar blijkbaar is ze dus verliefd op Mikkie en hebben die twee samen besloten dat ze mij niet meer nodig hebben.’ In mijn gedachten moet ik lachen en zie ik voor me hoe die twee op de bank zitten en Jeff aan de kant zetten.

Zooitje

Ik weet niet zo goed wat ik nu moet doen. Of ik hem moet troosten, of advies moet geven. Dus uiteindelijk sta ik maar op. ‘Ik vind het rot voor je dat je je vervelend voelt, maar ik kan je ook niet troosten omdat je zit te treuren om een andere vrouw. Ik ben eerlijk gezegd wel opgelucht, eigenlijk. Je zag zelf toch ook wel in dat dit niet lekker ging zo? Ik was in ieder geval al een tijd niet gelukkig meer met de situatie.’ Jeff kijkt me aan en knikt nu ook langzaam.

‘Ik weet het. Het was ook een zooitje, het is een zooitje. Misschien is het ook allemaal wel beter zo. Kunnen wij aan ons huwelijk werken. Ik vind het alleen jammer dat het voorbij is, ik heb het ook heel leuk gehad met Jackie, namelijk.’ In de keuken pak ik mijn telefoon en app Lize een laatste update. Ze begint direct terug te typen, maar ik krijg niet de kans om iets terug te sturen. Jeff staat achter me. ‘Ik heb zin in je…’ fluistert hij in mijn oor.

Sexy

Een klein half uur later rolt Jeff hijgend van me af. ‘Helpt dat om Jackie te vergeten?’ vraag ik lachend terwijl ik hem in zijn zij por. ‘Wie?’ vraagt hij lachend terug. Ik pak mijn telefoon weer en zie dat ik 4 berichten heb van Jackie en eentje van een onbekend nummer. Jeff kijkt mee op het scherm: ‘Weet je dat ik je nog steeds zo sexy vind? Met wie ben je aan het appen? Een van die mannen waar je de laatste tijd dates mee hebt gehad?’

Ik leg mijn telefoon weer weg zonder de appjes te lezen. ‘Ik heb eigenlijk niet echt contact meer met die andere mannen.’ ‘Oh jammer, ik vond het eigenlijk wel een spannend idee dat je ook met andere mannen bent.’ Verbaasd kijk ik hem aan. ‘Meen je dat echt? Ik snap soms echt helemaal niks van jou...’

De vorige afleveringen van The Polyamorie Files

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.