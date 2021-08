Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Mariëlle (32) op Rijncruise: ’Mijn glas bubbels wordt na elke slok bijgeschonken’

Door Mariëlle Vermeer Kopieer naar clipboard

Mariëlle geniet van haar Rijncruise samen met haar moeder. Ⓒ Eigen beeld

Met een cruiseschip over de Rijn… Dat is toch voor bejaarden? Online coördinator Mariëlle (32) dacht er precies zo over, maar is na een tochtje op de Rheingau Experience helemaal om. Zou dat misschien te maken hebben met de gratis bubbels aan boord?