Praat mee: Zou de HPV prik voor iedereen gratis moeten zijn?

In VROUW bespraken we eerder dat zo’n 80 tot 90 procent van de mensen eens in hun leven wordt besmet met het HPV virus. Vaak ruimt het immuunsysteem het virus weer op. Maar bij ongeveer 20 procent van de vrouwen blijft het virus echter zitten, waardoor baarmoederhalskanker kan ontstaan.

Arts infectieziektebestrijding in opleiding Claudia Baas (31) adviseert daarom aan deze groep jongvolwassenen om de prik het aankomende jaar alsnog te halen, meldde zij aan Noordhollands Dagblad. „Een groot deel van de HPV-kankers kan voorkomen worden.” Toch kan er argwaan zijn rondom het vaccin, waardoor men terughoudender is om de prik te nemen. Bram ter Harmsel gynaecoloog in de Roosevelt Kliniek in Leiden ontkrachtte dit: ’Toen het vaccin net op de markt kwam, gingen er allerlei onzinverhalen rond. Vrouwen zouden verlammingsverschijnselen krijgen of onvruchtbaar raken. Hier blijkt echt niks van waar te zijn. Het is een veilig vaccin en er zijn geen voorbeelden naar voren gekomen waarbij bijwerkingen te zien zijn.”

Ouders worden nu dus gestimuleerd hun jonge kinderen te laten vaccineren tegen het HPV virus. Zou de groep boven de 26 hiervoor aangemoedigd voor moeten worden? Dit zou misschien makkelijker gaan als iedereen een uitnodiging kreeg van het RIVM en de overheid dus de kosten op zich neemt. Twittergebruiker Emma is het daarmee eens. Zij valt net buiten de campagne en moet de prik op eigen kosten halen. Dit zou zeshonderd euro kosten. Voor sommigen zou dit te veel kunnen zijn, waardoor ze het vaccin uiteindelijk niet halen.

Emma valt buiten de campagne en kan op eigen kosten de prik halen, maar dat is erg prijzig.

Petra is pro-HPV vaccinatie, omdat het echt helpt bij het genezen van kanker.

Johann vindt het raar dat de HPV vaccinatie maar tot een bepaalde leeftijd gratis wordt gegeven.

