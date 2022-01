Marouschka is 30 weken zwanger: ’Ik sport zes keer per week’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Nu ik zwanger ben is mijn leefstijl eigenlijk nauwelijks veranderd. Gezonde voeding en veel sporten zijn belangrijk voor mij. Ik startte de zwangerschap al heel fit en energiek. Natuurlijk heb ik wel last van vermoeidheid gehad, maar ik merk wel dat ik nog steeds heel veel kan. Ik moet nu alleen wat vaker een rustmomentje inplannen. Dan ga ik even met een boek op de bank zitten bijvoorbeeld. Qua voeding let ik erop dat 80 procent gezond is en 20 procent mag ongezond zijn. Af en toe van een taartje genieten moet zeker kunnen vind ik. Daarbij let ik wel op dat ik iedere dag genoeg voedingsstoffen binnenkrijg. Voor de baby, maar ook voor mijzelf.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Zes keer per week en ik doe van alles qua sport. Het grootste gedeelte doe ik aan hardlopen en fietsen, dat zijn mijn passies. Tot week 22 van mijn zwangerschap heb ik nog kunnen hardlopen, maar nu heb ik dat moeten inruilen voor wandelen. Ik kreeg te veel last van mijn bekken. In een week wandel ik één of twee keer, doe ik één keer aan krachttraining en de rest van de dagen fiets ik. Fietsen doe ik op een wielrenfiets of mountainbike. Qua krachttraining doe ik aan boksen of train ik met name mijn schuine buikspieren, bekken en benen. Dat gedeelte van mijn lichaam heeft het nu wat zwaarder door de zwangerschap. Die ene dag in de week dat ik niet sport is mijn rustdag.”

Hoe vaak eet je vlees?

„Eén à twee dagen in de week probeer ik vegetarisch te eten. Dit doe ik vanwege het milieu. Ik zorg wel dat ik die dagen een andere eiwitbron heb zoals vleesvervangers.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Dat doe ik nu natuurlijk niet. Roken heb ik nooit gedaan. In het weekend kon ik wel vaak van een wijntje genieten. Ik geloof ook zeker dat dat moet kunnen. Om gezond te leven hoef je niet al het ongezonde te laten staan. Ik denk dat er een goede balans moet zijn. Dit valt ook binnen die 80 procent gezond en 20 procent ongezond regel.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Alleen voedingssupplementen. Nu ik zwanger ben slik ik Omega 3 visolie en calcium. Ik geloof erin dat deze goed zijn voor de hersenen en de botopbouw van het kindje.”

Heb je je laten vaccineren tijdens je zwangerschap?

„Nee, mijn zwangerschap had een moeilijke start. We hadden medische hulp nodig om zwanger te raken. Daarom twijfelde ik ook voor mijn zwangerschap al of ik de vaccinatie wilde nemen, omdat ik niet wist welke invloed het zou hebben op mijn hormonen. Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om mij tijdens mijn zwangerschap niet te laten vaccineren. Daar voelde ik mij niet fijn bij. Ik wilde geen risico nemen op eventuele bijwerkingen, ook al zijn die er misschien helemaal niet. Ik geloof in de kracht van het goed voor jezelf zorgen. Nu tijdens mijn zwangerschap ben ik ook extra gemotiveerd om dat te doen. Daarbij heb ik geen overgewicht en heb ik een hele gezonde leefstijl. Het is voor iedereen een persoonlijke keuze. Ik heb besloten om het niet te doen.”

Wat is jouw gouden tip?

„Zorg goed voor jezelf. Als je goed voor jezelf zorgt, kun je er ook beter zijn voor de mensen om je heen. Voor zwangere vrouwen is het denk ik goed om naar de voedingsstoffen die je binnenkrijgt te kijken. Je lichaam maakt nu een kindje die veel voedingsstoffen opneemt. Zorg dat jij zelf geen tekort krijgt. Zo blijf je een energieke en fitte mama.”

Heb je zwangerschap cravings ?

„Ja! Ik dacht altijd dat het onzin was, maar inmiddels ben ik erachter dat die cravings er inderdaad bij horen. Aan het begin van mijn zwangerschap was ik heel erg fan van kaas. Tegelijkertijd had ik totaal geen zin in chocolade. Nu is juist chocolade mijn craving. Ik pak dan ook gewoon een stukje wanneer ik zin heb, maar zorg wel dat ik niet de hele reep op eet. Gelukkig vind ik pure chocolade het lekkerst, dat is de gezondste chocolade.”

Wat mis je het meeste tijdens je zwangerschap?

„Een wijntje of een bord carpaccio. Het is geen ramp dat ik dat niet kan drinken en eten, maar ik mis het wel eens.”

Merk je dat je anderen inspireert?

„Het is mijn doel om anderen te inspireren en ik zie ook dat dat lukt. Ik vind het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt en je dingen doet die je gelukkig maken. Voor mijn werk help ik anderen daar ook bij. Ik geeft ze tips op het gebied van voeding en mindset. Ik doe dit echt vanuit mijn passie en daardoor krijg ik anderen ook enthousiast.”

Reactie bewegingsdeskundige

Bewegingsdeskundige Esther van Diepen maakt samen met andere deskundigen als fysiotherapeuten en gynaecologen sportprogramma’s voor zwangere vrouwen. Volgens haar is bewegen tijdens de zwangerschap ontzettend goed, ook zes keer in de week zoals Marouschka doet. „Zolang het goed voelt raad ik het zwangere vrouwen aan om lekker in beweging te blijven. Marouschka geeft aan dat ze tijdens het hardlopen last van haar bekken kreeg, dus daar mee gestopt is. Het is heel goed dat ze naar haar lichaam luistert.

Sporten als fietsen, wandelen, krachttraining en zwemmen zijn goed om te doen voor zwangere vrouwen. Dit kan helpen bij rugklachten en bekkenklachten, maar bewegen is ook gewoon heel gezond en je lichaam wordt er sterk van. Uit onderzoek blijkt dat sporten een positieve invloed heeft op de groei en gezondheid van de placenta. Zolang een sport tijdens de zwangerschap goed voelt en geen blessures veroorzaakt kunnen vrouwen tot de uitgerekende datum door sporten.

Wat ik zwangere vrouwen wel afraad is om met een nieuwe sport te beginnen tijdens de zwangerschap. Het is beter om een sport te doen dat het lichaam al herkent. Door de hormonen in je lichaam tijdens de zwangerschap worden gewrichten weker en heb je een grotere kans op een blessure. Veelvoorkomende klachten bij zwangere vrouwen zijn pijn in de bekken, gewrichten en lage rug. Tennis en hockey zijn bijvoorbeeld blessuregevoelige sporten. Hierbij worden veel onverwachte bewegingen gemaakt. Tot zestien weken in de zwangerschap kunnen de meeste sporten nog worden gedaan, maar daarna raad ik het aan om goed naar jezelf te luisteren en je schema aan te passen.

Te fanatiek sporten is niet snel gevaarlijk voor de baby. Bij de zwangere kan dit wel voor klachten en blessures zorgen, vooral in de bekken. Een marathon lopen zou ik bijvoorbeeld wel afraden. Een marathon vraagt veel energie van je lichaam, die je liever wil gebruiken voor een gezonde groei van het kindje. Maar bij zulke inspanningen geeft je lichaam ook wel aan dat het te veel is.”

